Parfois e Gala Gonzàlez hanno unito le forze per una capsule collection esclusiva: elegante e versatile come lei, Gala x Parfois è pensata per le donne di oggi e la loro moderna quotidianità. Ragazze, donne, signore che danno il meglio nel pieno della frenesia e vogliono (devono!) sentirsi al meglio senza rinunciare alla comodità.

A presentarcela è direttamente Gala, che – anche grazie alla collaborazione con Parfois – si è scoperta più sicura di sé e ha imparato a guardare alla moda come un linguaggio universale.

Gala x Parfois: Intervista a Gala Gonzàlez

Gala Gonzàlez

La collezione è bellissima e sembra raccontare tanto anche di lei. È così?

Ho potuto davvero sbizzarrirmi con le idee ed essere creativa, ma mi sono anche fatta guidare. Per esperienza so che in casi come questo noi amanti della moda cerchiamo di arrivare preparate e presentare idee di capi che crediamo possano piacere a tutti, invece non è così! Non è facile avere una visione “globale”, immaginare qualcosa che possa piacere a tante persone.

Spera che la sua collezione piaccia a tutti?

Spero che piaccia alle persone giuste, proprio come per i contenuti che porto! Non ho mai sognato di essere commerciale: se ti piace quello che faccio, seguimi, altrimenti lo accetto. Spero che la collezione rifletta questo modo di vivere.

A cosa si è ispirata?

Ho cercato di pensare agli eventi importanti, quelli in cui si vuole avere un abito adatto, e a come spesso quei capi restino sepolti negli armadi. Il mio obiettivo quindi è stato creare capi e accessori perfetti sia per le occasioni speciali sia per la vita quotidiana. Richiedono un certo investimento, ma poi si ha la possibilità di usarli tanto.

Descrive la capsule come “versatile e moderna”, cos’è la modernità per lei?

Per me non c’è niente di più moderno che essere sicuri di sé, soprattutto per noi donne! Spesso fatichiamo ad accettarci e abbiamo problemi col nostro corpo, ma ho imparato che solo conoscendosi a fondo ci si può sentire libere.

Come vuole si sentano le donne che indossano i suoi abiti?

Voglio che si sentano sicure, belle, senza problemi. Che non pensino alla taglia di reggiseno o allo spessore dei fianchi: ho cercato di fare vestiti che non rendano schiave, fatti per essere indossati senza cercare la perfezione. Comodi e confortevoli.

Pensa di esserci riuscita?

Sono una perfezionista: una volta che mi sono assicurata di essere comoda io vestendoli, ho insistito perché li provassero tutte le mie amiche. Volevo davvero assicurarmi fossero perfetti per ogni tipo di corpo, e dopo tutte queste prove penso di aver trovato le giuste combinazioni!

Nella capsule ci sono anche tantissimi accessori, dalle borse ai fermagli. Qual è l’abbinamento migliore per un outfit di tutti i giorni?

Per me un look è svoltato da un bell’accessorio per capelli. Come questo (indossa uno dei suoi fermagli, utilizzato come spilla nella camicia invece nella chioma, ndr): io li utilizzo in tutti i modi, adoro farlo!

Qual è l’accessorio con cui si diverte di più?

Gli orecchini! Sono allergica da sempre e infatti ho voluto creare solo orecchini clip on, che si possono utilizzare in tutti i modi!

Lei è un’influencer, ha pensato creando questi capi a come appariranno in foto e in video?

Ci ho pensato molto, ho cercato di studiarli davvero da ogni prospettiva. Alla fine mi sono detta che il modo migliore per apparire bene è sentirsi bene, quindi ho puntato tutto su quello.