Stella McCartney, Jimmy Choo, Marni, Isabel Marant e ancora Versace, Mugler e Rabanne. Ti dicono qualcosa questi nomi? Probabilmente, il tuo telefono li conosce molto bene. Quando sei in preda a un attacco di shopping compulsivo, sei annoiata o semplicemente hai voglia di sognare un po’ li digiti. Così la tua lista infinita di desideri si allunga inesorabilmente.

Ma se ti dicessi che ora alcuni dei tuoi pezzi da sogno, di quelli che “non importa quando lo metto, ma deve essere mio”, potrebbe davvero finire nel tuo armadio? È in arrivo, infatti, la capsule di H&M in occasione dei vent’anni dal lancio della prima collaborazione con un marchio del lusso. Si tratta di una riedizione limitata di capi pre-loved di alcune delle collezioni di maggior successo dal 2004 ad oggi. Quindi, se ti sei persa qualcosa, è la tua occasione.

H&M, una capsule per celebrare vent’anni di collaborazioni

Il conto alla rovescia è iniziato. Giovedì 24 ottobre saranno i magazzini Lafayette di Parigi a inaugurare la festa di H&M per i vent’anni dalla prima collaborazione con le grandi firme della moda. Che succederà? Un’esclusiva selezione di capi pre-loved di alcune delle capsule di maggior successo sarà disponibile, in date differenti, prima in sette punti vendita nel mondo e poi, online per tutti, dal 31 ottobre. Dopo Parigi e Londra, sabato 26 ottobre sarà la volta dello store H&M di Piazza Duomo, a Milano. Poi, toccherà a New York, Barcellona, Stoccolma e Berlino.

Ogni drop sarà un’occasione unica per fare un tuffo nel passato e ridare vita al mondo da cui ogni collaborazione ha preso vita. Un regalo di H&M a tutti gli amanti della moda, ma anche un’iniziativa all’insegna della circolarità: tutti i capi in vendita sono stati reperiti grazie all’aiuto della piattaforma second-hand Sellpy e con l’aiuto dei vintage store di tutto il mondo. Una scelta che Jörgen Andersson, Direttore Creativo di H&M commenta così:

«Lavorando con i capi pre-loved, possiamo proporre queste collezioni agli appassionati di moda, dando loro la possibilità di amarle di nuovo, e allo stesso tempo di far conoscere a una nuova generazione i momenti iconici delle collaborazioni di H&M e dei migliori talenti del design mondiale».

Agli albori di una rivoluzione nel mercato della moda

Era il 2004 quando H&M lanciò la sua prima capsule in collaborazione con i grandi nomi della moda. E il primo a raccogliere questa opportunità, non poteva che essere lui: Karl Lagerfeld. L’allora direttore creativo di Chanel, con lungimiranza, aveva capito che la sua creatività si poteva coniugare con l’essenza di più marchi. Così accettò la sfida del brand svedese. Insieme fecero una vera e propria rivoluzione. Era il lusso che diventava accessibile. Anche tu potevi avere un pezzo di quel sogno che allora trovavi solo tra le pagine dei magazine di moda.

La capsule di H&M in collaborazione con Karl Lagerfeld riscosse un successo clamoroso: ogni ora i pezzi venduti erano quasi impossibili da contare. «Il nostro obiettivo era quello di far conoscere il panorama della moda ai clienti di tutto il mondo. Mostrare al contempo il nostro legame con un design unico ed originale. Principio che si collega all’etica fondamentale del marchio: la qualità e la creatività devono essere accessibili a tutti», ricorda Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor di H&M.

Quali brand troverai nella capsule di H&M?

Quel primo successo del 2004 fu il segnale che la formula era giusta, e funzionava. Unire l’accessibilità al mondo aspirazionale del lusso permetteva di mescolare le carte. Le più fashioniste avrebbero potuto accaparrarsi un capo del loro stilista preferito, mentre le clienti meno avvezze a sfogliare le riviste patinate, si sarebbero imbattute in un modo che non conoscevano e forse si sarebbero innamorate.

E così negli anni sono molti i marchi del lusso che hanno collaborato con il marchio svedese, di questi, ecco quelli che troverai nella capsule di H&M in occasioni dei vent’anni dall’uscita della prima collezione in collaborazione: Karl Lagerfeld (2004), Stella McCartney (2005), Viktor & Rolf (2006), Roberto Cavalli (2007), Comme des Garçons by Rei Kawakubo (2008), Matthew Williamson (primavera 2009), Jimmy Choo (autunno 2009), Sonia Rykiel (primavera 2010), Lanvin (autunno 2010), Versace (2011), Marni (primavera 2012), Maison Martin Margiela (autunno 2012), Isabel Marant (2013), Alexander Wang (2014), Balmain (2015), KENZO (2016), Erdem (2017), Moschino (2018), Giambattista Valli (2019), Simone Rocha (2021), Toga Archive (2021), Mugler (primavera 2023) e Rabanne (autunno 2023).

