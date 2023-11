È il momento di pensare a quali borse acquistare. Hai già un'idea? Se la risposta è no, ti aiutiamo noi. In questa guida shopping troverai una selezione ben ponderata, basata su due concetti fondamentali: stile e praticità. Non ti resta che scegliere tra ben 5 tipologie e tante idee moda

Borse, borse, borse. Come farne a meno? Sono una vera passione. Ed è proprio per questo che anche questa stagione vogliamo aiutarti a individuare la tendenza giusta per te, senza escludere l’addizione vincente nel guardaroba femminile: stile e praticità. Ecco a te una selezione shopping pensata per accompagnarti tutti i giorni, da mattina a sera. Quale sarà il tuo must-have?

1. Borse di tendenza: la tracolla

Foto Launchmetrics/Spotlight

Di tutte le borse, questa è la più comoda e pratica per antonomasia: d’altronde, portata a tracolla lascia libere entrambe le mani, senza la possibilità che scivoli via da una spalla o dall’altra. Sul podio delle tendenze accessori autunno-inverno 2023-2024, la borsa a tracolla riveste un ruolo privilegiato: ci piace perché è compatta, funzionale. E anche molto bella, se scelta di design. Ecco delle proposte per te, a tinta unita o con tracolla a contrasto.

Borsetta a tracolla in tessuto spalmato, United Colors of Benetton (€49,95)

Borsa a tracolla con logo, Calvin Klein (€109,90)

Di pelle con tracolla, Gianni Chiarini (€225)

Borsa a tracolla con fibbia personalizzabile con la propria iniziale, Gaja Banchelli (€335)

2. La borsa a spalla

Foto Launchmetrics/Spotlight

Non solo forme baguette. Le tendenze accessori della moda autunno-inverno 2023-2024 confermano un diktat assoluto: le silhouette hobo. Bombate nei volumi, sinuose nelle linee. Quali borse preferire nello specifico? Punta non solo sul design, ma anche sulla resa dei materiali: camoscio morbido al tatto, pelle effetto caviale, trame metalliche con cristalli.

Minibag a spalla dalla silhouette arrotondata, Coccinelle (€215)

A spalla grande, Mandarina Duck (€184)

Borsa a spalla con catena, V°73 (€119)

Con strass, Steve Madden (€200)

3. Borse e bauletti da portare a mano

Foto Launchmetrics/Spotlight

Eleganti e sofisticati, i bauletti ci consentono di avere sempre con noi tutto il necessario per affrontare la giornata. Se delle giuste dimensioni, possono infatti contenere di tutto e di più. Regola aurea per scegliere quello più adatto a te? Il livello di capienza, indubbiamente. Ma anche la tipologia di design: morbida o strutturata? A te la decisione.

Borsa a mano con tracolla rimovibile, Carpisa (€39,95)

Bauletto con tracolla rimovibile, Campo Marzio (€129)

Bauletto con logo, Liu Jo (€149)

Borsa strutturata in raso, Alessandra Milano (€350)

4. La tote bag

Foto Launchmetrics/Spotlight

Si porta a spalla ed è la shopper per eccellenza, non a caso c’è chi nel proprio guardaroba non può fare a meno di lei. Di tutte le borse, la tote bag è senz’altro la più voluminosa e capiente, caratteristica che la rende estremamente funzionale. È giusto però che la funzionalità incontri l’estetica: scoprila nelle versioni a tinta unita, con logomania o stampe animalier.

A spalla zebrata, Primadonna (€69,99)

Shopping bag in pelle granata, Furla (€375)

Tote bag con logo, Michael Kors (€137)

In camoscio, Pepe Jeans (€130)

5. Clutch e borsette da sera

Foto Launchmetrics/Spotlight

Minimali o preziose, clutch e borsettine mignòn sono essenziali quando ci tocca accessoriare i look da sera. A renderle caratteristiche sono le texture, la lavorazione dei materiali, la decorazione con cristalli preziosi per brillare tutta la notte. Una tendenza a cui, di giorno come di sera, non resistono neppure le icone dello street style.

Clutch in tessuto vegano, Themoiré (€285)

Con trama animalier, Parfois (€25,99)

Miniclutch preziosa con catena, Braccialini (€289)

Borsa in raso di seta con manico di cristalli, Halíte Jewels (€170)