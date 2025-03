Dal 24 al 30 marzo sarà possibile accedere al nuovo pop-up store temporaneo di Pompea, presso il Mauá Store in Corso Garibaldi 38, a Milano. Si tratta di un evento unico per il brand, che unisce moda, tecnologia e sostenibilità offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino la nuova collezione.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Mauá, il brand di biciclette elettriche dal design distintivo e dall’anima sostenibile, e ogni capo è realizzato con materiali innovativi derivati dal recupero di scarti plastici. Per la prima volta si uniscono due realtà all’avanguardia che, seppur appartenenti a settori diversi, condividono un obiettivo comune: ridurre l’impatto ambientale e dare nuova vita ai materiali di scarto.

Nel cuore dell’evento, Pompea presenta anche Q-CYCLE, una linea innovativa che porta il concetto di riciclo a un livello superiore: attraverso un processo avanzato, i pneumatici esausti vengono trasformati in filati di poliammide di alta qualità, dando vita a tessuti sostenibili e performanti. Per l’occasione, i visitatori del pop-up store potranno vivere un’esperienza immersiva, alla scoperta dell’intero percorso di trasformazione di un materiale destinato allo smaltimento in un tessuto pronto per essere indossato.

L’impegno dei brand per la sostenibilità

A rendere possibile questa innovazione è la tecnologia Q-CYCLE BY FULGAR®, che utilizza il processo ChemCycling® di BASF per il recupero degli scarti plastici, garantendo performance eccellenti e un ridotto impatto ambientale. L’incontro tra moda e mobilità green si concretizza anche nelle due e-bike Mauá personalizzate per Pompea, realizzate in edizione speciale per l’evento. Oltre a rappresentare una soluzione alternativa e consapevole per gli spostamenti urbani, l’utilizzo delle e-bike contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e promuovere uno stile di vita più sostenibile.

Mauá, da sempre attenta alla sostenibilità, assicura che tutte le batterie delle e-bike siano tracciate e smaltite correttamente, nel pieno rispetto delle normative italiane. L’evento Pompea x Mauá così diventa più di un semplice pop-up store, ma un vero e proprio manifesto di innovazione e cambiamento. Un invito a riscoprire il valore dei materiali, trasformando gli scarti in risorse preziose grazie a un perfetto equilibrio tra tecnologia, creatività e responsabilità ambientale.