Che cosa significa sostenibilità oggi

Efficacia e rispetto dell’ambiente. Sono questi i valori della bellezza sostenibile, che incoraggia tanto i marchi quanto i consumatori a pensare oltre il semplice prodotto per considerare l’impatto delle loro scelte sul Pianeta. Anche con la scelta di cosmetici ricaricabili. A livello mondiale si stima che la crescita della sustainable beauty segnerà un +8,26% all’anno, di qui al 2031. A guidare il trend sarà il Nord America, seguito dall’Europa, e i segmenti previsti in maggiore aumento saranno quelli della natural skincare e dell’organic beauty (dati Insight Ace Analytics). Ovviamente, sempre all’insegna della massima attenzione verso la pelle.

Obiettivo: impatto zero con i cosmetici ricaricabili

Se per le aziende sostenibilità significa utilizzare processi che riducono gli sprechi, minimizzare l’inquinamento e l’uso di acqua e prediligere risorse rinnovabili, per il pubblico che pensa “verde” il termine ha un significato sempre più olistico. Secondo le rilevazioni, nel 2021 essere un brand sostenibile significava solo eliminare gli ingredienti percepiti come “dannosi”. Ora, invece i consumatori chiedono prodotti che non solo soddisfino gli standard della clean beauty, ma che riducano anche al minimo l’impatto ambientale. Di conseguenza cresce la richiesta di imballaggi sostenibili: secondo i dati contenuti nel report Future of Reusable and Refillable Packaging della società di ricerca di mercato inglese Smithers, di qui al 2029 le confezioni ecologiche cresceranno a un tasso medio del 4,6% all’anno in tutto il mondo.

I cosmetici ricaricabili piacciono sempre di più

L’invito a una maggior consapevolezza raccoglie consensi anche nel nostro Paese: nel 2023 il valore della cosmetica sostenibile ha segnato un +7,9% rispetto al 2022, per un valore di oltre 3 miliardi di euro, che rappresenta ben il 25% del mercato cosmetico. In parallelo cresce la ricerca aziendale sui cosmetici multiuso: prodotti come una crema idratante con il filtro solare o un detergente che esfolia consentono di ridurre il numero di acquisti, di confezioni e di imballaggi. Un obiettivo reso ancora più urgente dalle dimensioni del settore dei rifiuti: ogni anno ogni cittadino europeo produce quasi 190 kg di scarti di imballaggi. Una cifra che, in assenza di nuove misure, è destinata a crescere fino a raggiungere i 209 kg nel 2030. Cifre, va da sé, insostenibili per la Terra. Da ridurre il più possibile grazie ai cosmetici ricaricabili.

Le mosse green da mettere in pratica

1. Leggi la lista degli ingredienti (l’INCI) ed evita quelli controversi come parabeni, siliconi, petrolati e microplastiche.

2. Scegli prodotti con certificazioni affidabili come EcoCert, COSMOS, Natrue, Vegan OK.

3. Non fidarti solo delle diciture “naturale” o “green” stampate sulle confezioni. Verifica sempre le informazioni sul sito del brand.

4. Opta per packaging eco-friendly di vetro, carta riciclata, plastica bio-based. Scegli confezioni ricaricabili, meglio ancora se di un brand che preveda programma di refill o di riciclo.

5. Evita i prodotti usa e getta, preferisci dischetti struccanti lavabili e spazzolini di bambù. Dai la precedenza a prodotti multiuso, come gli oli vegetali.

6. Scegli prodotti solidi o concentrati che riducono il consumo di acqua e l’ingombro dell’imballaggio.

7. Acquista solo il necessario: meno prodotti, significa meno sprechi e meno impatto ambientale.

8. Compra da aziende che sostengono il commercio equo e solidale e vantano filiere verificate.

Scopri i nuovi cosmetici ricaricabili

Dalle creme antietà viso a quelle corpo. Dal bagnoschiuma al detergente per le mani: oggi è sempre più facile trovare cosmetici ricaricabili che ti permettono di risparmiare e di evitare inutili sprechi di plastica.

La formula con il 97% di ingredienti di origine naturale di Bagnogel Assenzio di L’Erbolario (11,50 € ; refill 17,50 € ) si ricarica con il maxi formato da 500 ml.

Hyaluronic Moisture Sensitive di Isdin (46,90 € ; refill 39,50 € , in farmacia) con acido ialuronico e niacinamide è ideale per la pelle sensibile.

Il flacone di Riviera Hand Wash di Rudy Profumi (10,90 euro; refill di 1 litro14,90 euro) si ispira alle maioliche.

La fragranza di fiori, agrumi e legni di The Ritual of Mehr Loving Body Cream di Rituals (19,90 € ; refill 17,90 € ) ha proprietà energizzanti e nutrienti.

Il trattamento corpo Botanical Fit Burro Soffice di Dolomia (39,80 € ; refill 31,80 € , in farmacia) mixa oli vegetali a estratti tonificanti.