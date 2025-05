Le più attente lo sanno. Le stampe animalier sono state protagoniste dell’inverno e lo saranno anche della stagione calda. In versione pitone, leopardo e perfino zebra stanno conquistando tutte, anche le più giovani. Anche chi pensava che queste fantasie dal sapore un po’ selvaggio, ma sempre più chic, si addicessero soltanto a chi non può tenere a bada il suo animo da sciura, dovrà ricredersi. Sì, perché l’animalier sta diventando sempre di più il nuovo nero: quel dettaglio che sta bene un po’ con tutto, con cui non si sbaglia mai perché dona grinta e personalità al look. Quindi, ecco per te i migliori accessori animalier per la primavera 2025.

Abbinare i migliori accessori animalier della primavera 2025

L’animalier è ormai sdoganato: puoi indossarlo sempre, di giorno e di sera, per le occasioni più informali, ma anche per quelle che richiedono una discreta dose di eleganza (il segreto è nella misura). Che questa stampa fosse diventata il nostro pane quotidiano è stato chiaro non appena abbiamo iniziato a procacciarci pantaloni in denim maculato come se fosse una comune tela blu, il classico di ogni guardaroba. Quindi, perché privarsene proprio ora che il sole splende sulle nostre giornate? Infatti, è proprio questo il momento in cui gli accessori animalier rivelano tutto il loro potenziale. Perché quando le temperature salgono, aumenta il desiderio di look semplici e pratici, così i dettagli diventano protagonisti. Non ci credi? Vedere per credere: ecco qualche look per ispirarti.

Ton sur ton per non sbagliare

Se al fascino dell’animalier non puoi resistere, ma vuoi un look semplice e sofisticato, puoi optare per un look in varie nuances dello stesso colore e aggiungere una minibag o un paio di ballerine (meglio ancora se in versione Mary Jane) e il gioco è fatto. L’accessorio sarà il dettaglio che non passa inosservato, ma perfettamente in armonia con l’outfit.

Basic mon amour!

Sei un’amante della semplicità e pensi che per questo l’animalier non faccia per te? Allora dobbiamo dirti che ti sbagli, perché i migliori accessori animalier per la primavera 2025 si sposano perfettamente anche con i capi più classici del tuo guardaroba. Lo dimostra anche questo look: l’eleganza del blazer a quadretti è perfettamente in accordo con i jeans bootcut, da cui spuntano un paio di camperos pitonati. Un look classico che strizza l’occhio alla cowboy core mania (sì lo stile western ci piace ancora).

Un gioco di contrasti

Se invece non ti perdi nemmeno una tendenza di stagione, sei nel posto giusto. Infatti, le stampe animalier possono creare una fantastica combo anche con il colore più amato del momento: il color burro. Il cosiddetto butter yellow, una tonalità tenue di giallo che diventa irresistibile a contrasto con altri colori e fantasie.

Shopping: i migliori accessori leopardati per la primavera 2025

Borsa stile bowling, & Other Stories (€99)

Cloche leopardata, Bonprix (€16,99)

Slingback con fibbia, Conté Studio 1978 (€69,99)

Sandali con fondo di sughero e gomma, Rafting Goldstar (€55)

Occhiali con montatura ovale, Missoni (€219)

Orologio con cinturino intercambiabile, Guess Watches (€229)

Shopping: i migliori accessori pitonati

Clutch di pelle, Benedetta Bruzziches (€1077)

Borsa gioiello, Roberto Cavalli (prezzo su richiesta)

Fascia per capelli, Bijou Brigitte (€14,95)

Mules di pelle stampata, Mango (€99,99)

Stivali di pelle pitonata, Max&Co. (€379)

Sandali con suola comoda, Scholl (€119)

Hanno collaborato Rossella Mazzali e Jessica Ventrella

