Esiste forse qualcosa di più soddisfacente di un buon blazer nel proprio guardaroba? Che abbia una vestibilità sciancrata o leggermente oversize, poco importa: ciò che conta è come ti fa sentire. D’altronde, le migliori giacche da ufficio selezionate per te in questa guida shopping ci riportano con il pensiero anche al power dressing che stilisti come Tom Ford hanno reso assolutamente iconico perché le donne potessero sentirsi forti e sicure. Le tendenze moda primavera 2025 abbracciano completamente questa missione, invitandoci a considerare il classico blazer da più punti di vista. Le interpretazioni sono molteplici: colorato, con maniche arricciate o a maniche corte, in lino o in jersey. Quale farà al caso tuo questa stagione?

Come abbinare i blazer nei tuoi look da ufficio?

I completi spezzati sono cosa buona e giusta: pensiamo, ad esempio, ai look color blocking ma anche ai blazer che accompagnano lo styling dei jeans. Tuttavia, lo street style da cui arrivano le tendenze moda primavera 2025 ci esortano a considerare la straordinaria eleganza del completo giacca e pantaloni en pendant. Il tailleur è sempre il tailleur: con la sua eleganza, non si può sbagliare. A maggior ragione se c’è anche una camicia bianca (con tanto di cravatta nera!) a reggere il gioco di un completo nelle nuance del beige. Minimale e sublime.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Ci sono poi le variazioni sul tema, ben accolte dallo street style di questa stagione. Non solo pantaloni, ma anche gonne: e quale giacca abbinare, se non proprio una versione a maniche corte perfettamente ton sur ton? Il concetto di tailleur classico decade, ma l’inclinazione alle sensazioni suscitate dal power dressing (repetita iuvant: forza e sicurezza) restano le stesse. Puoi scegliere di abbinare questo completo giacca e gonna non solo alle scarpe con il tacco ma anche a mocassini e ballerine, rendendo il risultato finale più versatile ed effortless chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori giacche da ufficio da comprare ora

Esiste una sola regola aurea da considerare quando si acquista una nuova giacca da ufficio: il comfort. D’altronde, chi vorrebbe stare seduta (almeno) otto ore a una scrivania e starci nella totalità scomodità? Assicurati dunque che la vestibilità sia impeccabile, e che la tua giacca non tiri all’altezza delle spalle. Ben venga considerare anche i blazer oversize: sono cool, oltre che approvati dalle tendenze moda primavera 2025. Sì anche alle proposte sui generis, come la giacca a maniche corte o quella con maniche arricciate. Infine, occhi puntati sui materiali: jersey e cotone elasticizzato sono ideali per i look primaverili ma, se stai già pensando anche ai blazer estivi, aggiungi alla tua shopping list anche il blazer in lino.

Blazer lungo a doppio petto in tessuto, H&M (€59,99)

Blazer in 100% lino, Mango (€89,99)

Blazer doppiopetto in jersey, Marina Rinaldi (€265)

Blazer a maniche corte, Zara (€49,95)

Blazer doppiopetto con bottoni a vista, Marella (€169,90)

Blazer in tessuto leggermente elasticizzato, The Frankie Shop (€345)

Blazer in raso di cotone, Max&Co. (€259)

Blazer con maniche arricciate, Terranova (€39,99)

Blazer marrone in misto viscosa elasticizzata, Sisley (€129)

Blazer in cady, Pennyblack (€249)

