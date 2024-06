S pazio ai volumi! I gioielli di tendenza questa stagione sono maxi, delineati da forme astratte o lineari, pietre preziose o semi-preziose: come si indossano? Ce lo dicono le sfilate. Quali comprare (a prova di budget)? Te lo suggeriamo noi

Facciamo spazio nel portagioie, le sfilate della moda primavera-estate 2024 ci hanno regalato tantissimi spunti in fatto di gioielli maxi. Dai bangle ai choker, dagli orecchini semplicemente oversize agli ear cuff pensati per essere protagonisti: ad ognuna la sua idea di stile. In questo manuale, troverai tutto ciò che ti occorre per trovare ispirazione e passare alla fase successiva. Quale? Lo shopping, ça va sans dire.

Gioielli maxi: le tendenze accessori dalle sfilate primavera-estate 2024

Lo splendore dei gioielli maxi si rivela attraverso le collane: sono state le passerelle delle sfilate moda primavera-estate 2024 a guidarci verso i volumi oversize degli accessori protagonisti di questa stagione. In passerella da Chanel, un trionfo d’ispirazione: la camelia, che fu un fiore amatissimo da Mademoiselle Gabrielle, diventa la conditio sine qua non di un choker color oro su cui brilla il logo tempestato di pietre preziose bianche. Interessante, in foto più sotto, è lo styling della collana maxi proposto in passerella da Miu Miu: nel dubbio su come gestire il colletto, la risposta diventa più semplice che mai. Per metà fuori, per metà dentro. Volumi maxi anche per Gucci, dove l’era del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno è scandita anche da gioielli che, dagli archivi della maison, fanno ritorno nel presente attraverso la sua cifra stilistica: è il caso della (già) celebre collana Gucci Marina Chain.

Maxi, preziosi, così voluminosi da diventare unici gioielli dell’intero look. Gli orecchini oversize sono un’altra delle più indiscusse tendenze gioielli della moda estate 2024. L’astrattismo di Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, definisce le forme fluide dell’ear cuff portato in passerella. Il risultato? Un tripudio di maestria, nella silhouette come nell’uso dei colori: l’ispirazione è d’obbligo, è impossibile staccargli gli occhi di dosso. Nella collezione Valentino, l’ormai ex direttore creativo Pierpaolo Piccioli (il cui testimone è stato accolto dallo stilista italiana Alessandro Michele, di cui attendiamo il debutto) gioca con il colore oro e con le perle tra forme fluide e retrò.

Dulcis in fundo, i bracciali: la moda estate 2024 pronuncia un sonoro sì ai bangle. Si indossano singolarmente, come propone Tory Burch, oppure stratificati come ci mostra in passerella Balmain. Questi ultimi, frutto dell’estro creativo del direttore Olivier Rousteing, sono ancor più ricchi e voluminosi: merito delle borchie e dei cristalli che li tempestano.

Shopping: i gioielli da comprare questa estate 2024

Collane, choker, bracciali, bangle, anelli, orecchini: abbiamo fatto incetta di ispirazione dalle sfilate moda primavera-estate 2024, ora non resta che farci dono di un gioiello speciale. Prezioso o no, poco importa. Nella nostra gallery shopping pensata per te abbiamo inserito le proposte a portata di ogni budget, purché perfette per interpretare i diktat del momento. Quale sarà il tuo prossimo alleato di stile?

Collana chocker con catena panther, Unoaerre (€84)

Bracciale placcato oro, Rebecca Gioielli (€169)

Orecchini a cerchio con placcatura in oro 18k, Pdpaola (€149)

Collana artigianale con elementi in alluminio 100% riciclato, Vestopazzo (€28,50)

Collana con gemme taglio mosaico, Bronzallure (€169)



Bracciale a spirale placcato oro giallo 18kt, Etrusca Gioielli (€169)

Con pietra cat-eye, Morellato (€34,30)

Orecchini maxi a goccia, in Argento 925 dorato, Giovanni Raspini (€260)



Anello placcato oro giallo, Stroili (€79,90)

Braciciale a serpente con catenelle color oro, color argento e color oro rosato. Bijoux Brigitte (€12,95)

Orecchini in bronzo placcato oro 18k, Federica Tosi (€97)



Bracciale con perline, Bimba y lola, su Farfetch (€82)

Orecchini pendenti con cristalli, Area, su MyTheresa (€104)