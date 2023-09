T erranova lancia una collezione back to school dedicata all'associazione di volontariato Portofranco, che in tutta Italia sostiene i ragazzi delle scuole superiori con lezioni e progetti gratuiti

Un inizio d’anno scolastico solidale per Terranova. Nel 2023 il brand sceglie di valorizzare la collaborazione con l’associazione Portofranco, attiva dal 2021, nell’ambito del programma di Cittadinanza di Impresa del gruppo Teddy, di cui condivide i valori: l’educazione e il diritto allo studio come pilastri per una società più giusta.

Quest’anno Terranova mette sotto i riflettori l’associazione e alcuni dei suoi 1.400 ragazzi, dedicandole la campagna back to shool: una serie di scatti i cui protagonisti sono proprio i giovani che frequentano Portofranco, associazione nata a Milano più di 20 anni fa in un edificio dismesso, e che conta oggi più di 40 sedi in tutta Italia, da Nord e Sud. Qui collaborano gratuitamente 300 volontari tra docenti in attività e in pensione, studenti universitari e professionisti, tutti accomunati dalla passione per l’educazione e l’insegnamento, l’integrazione e la valorizzazione dei talenti dei ragazzi.

Terranova

Terranova e Portofranco a fianco della scuola

L’associazione offre ai giovani del ciclo delle scuole medie superiori lezioni gratuite di sostegno, ma anche progetti educativi, più semplicemente uno spazio in cui incontrarsi, conoscersi, stare insieme. Un luogo dove poter scoprire insieme nuove passioni, costruire amicizie, far sbocciare capacità.

La collaborazione con Portofranco ha reso possibile, negli ultimi due anni, la sistemazione di alcune sedi di Portofranco, il pagamento delle spese di gestione di altre, la messa a punto di opere indispensabili per rendere i locali agibili, come per esempio l’acquisto di una caldaia. Piccoli, grandi gesti concreti che vogliono supportare un’opera così importante di sostegno ai ragazzi, per tentare di colmare vuoti lasciati dalla scuola, dalle famiglie, dai contesti.

La nuova collezione indossata dagli studenti

La capsule che vuole valorizzare i giovani di Portofranco e l’attività dell’associazione, li vede protagonisti della campagna back to school 2023: toni accesi e abbigliamento comodo, felpe in tinta unita e bomber jackets (con o senza maniche), e poi capi ispirati ai college americani e all’estetica d’oltreoceano. Grande fantasia negli accessori urban, dai beanie colorati a quelli con stampe cosmopolite fino alle sneakers bianche.

Ma soprattutto della campagna colpiscono loro, questi ragazzi così spontanei e freschi, in posa con tutta quella bellezza che troppo spesso da adolescenti si fatica a riconoscere.