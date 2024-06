I l volto del movimento ye-ye si è spenta all'età di 80 anni. Era malata da tempo e, lo scorso marzo, aveva annunciato che non avrebbe più potuto cantare

Il mondo della musica è in lutto. Si è spenta all’età di 80 anni la cantante francese Françoise Hardy, una delle icone degli Anni Sessanta e volto del movimento ye-ye. A dare la notizia è stato il figlio Thomas Dutronc, che ha condiviso sui social network una foto di lui giovanissimo accanto alla madre. Poche parole: “La mamma se n’è andata”.

Françoise Hardy, che era anche scrittrice e attrice, era ammalata di cancro. Era stata lei stessa a renderlo pubblico nel giugno del 2019. Lo scorso marzo aveva, poi, annunciato che “non avrebbe mai più potuto cantare”.

Il successo mondiale

Una passione per la musica nata da bambina. Nata a Parigi il 17 gennaio del 1944, Françoise Hardy aveva imparato a suonare la chitarra da sola, dopo essersela fatta regalare. Nel 1962 il debutto con la canzone che la renderà celebre in tutto il mondo e rappresenterà una pietra miliare per la sua carriera: Tous les garçons et les filles – nella versione italiana ha il titolo Quelli della mia età – che diventa la bandiera del disagio adolescenziale e finisce col vendere più di due milioni di copie in tutto il mondo.

Dopo aver pubblicato il 45 giri, la cantante viene chiamata a esibirsi in televisione, dove conquista tutti anche con il suo stile, con i suoi capelli lunghi dritti e la frangia. Diventa un’icona da imitare. Intanto, continuano i successi professionali: nel 1963 si piazza quinta all’Eurofestival con il brano L’amour s’en va. Poi le esibizioni dal vivo all’Olympia di Parigi e al Savoy Hotel di Londra nel periodo clou della Swinging London.

Françoise Hardy in Italia

Dopo il successo di All over the world, che resta nella classifica inglese per quindici settimane, nel 1967 Françoise Hardy fonda una sua etichetta discografica. Inizia a esibirsi in inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

Famosa anche in Italia, dove nel 1963 spopolavano i suoi brani È all’amore che penso e L’età dell’amore. E dove, nel 1966, partecipò al Festival di Sanremo con Parlami di te cantata in coppia con Edoardo Vianello. L’anno successivo, però, la sua carriera si interrompe: Françoise Hardy annuncia di voler ritirarsi dalle scene e che non terrà più concerti dal vivo.

La passione per l’astrologia

Nel tempo libero si appassiona alla psicologia e poi all’astrologia: pubblica diversi libri sull’argomento. Anche la carriera nella musica prosegue, con diverse canzoni e album fino a tempi più recenti. Tanto che, nel 2023, è l’unica rappresentante della Francia nella classifica dei 200 migliori cantanti di tutti i tempi stilata dalla rivista americana Rolling Stone.

Il grande amore di Françoise Hardy

Quanto alla vita privata, Françoise Hardy è stata legata al cantante e attore Jacques Dutronc dal 1967 al 1988. Hanno avuto un figlio, Thomas Dutronc.

Dopo la separazione, sono rimasti in buoni rapporti e non hanno mai divorziato. Il famoso chitarrista jazz e cantante francese ha espresso il suo dolore per la morte della donna più importante della sua vita.