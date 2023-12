Addio aghi, i vaccini si somministreranno con una sonda ecografica

A llo studio la possibilità di somministrare i vaccini senza aghi utilizzando ultrasuoni, la stessa tecnologia alla base delle ecografie

Un nuovo metodo per somministrare i vaccini senza usare gli aghi. È l’innovativa idea messa a punto da Darcy Dunn-Lawless dell’Università di Oxford grazie all’utilizzo di ultrasuoni, ovvero la stessa tecnologia innocua alla base delle ecografie.

Niente iniezioni e danni alla pelle

Il nuovo metodo rappresenta un’alternativa sicura ai rischi per la pelle, cambiando il modo in cui i vaccini vengono erogati. Lo studio, anticipato alla conferenza Acoustics 2023 di Sydney, mostra come gli ultrasuoni siano la chiave per produrre bolle di vaccino negli strati più superficiali della pelle.

Vaccini senza aghi? Arriva il metodo a ultrasuoni

Il meccanismo consiste nel far agire gli ultrasuoni sulla pelle provocando la formazione di bolle che contengono il vaccino. Queste bolle, generate e controllate con precisione dagli ultrasuoni, liberano il vaccino quando scoppiano per effetto della continua esposizione agli ultrasuoni. Ciò determina un forte aumento della permeabilità della pelle, permettendo al vaccino di entrare più facilmente.

Vaccini senza aghi, i risultati dei test

Grazie ai test condotti su topi vivi, i ricercatori hanno scoperto che gli animali producevano più anticorpi, con significativo aumento nella risposta immunitaria, rispetto a quando il vaccino era trasferito con la tradizionale iniezione. È stato inoltre osservato che i topi non hanno mostrato segni di stress o dolore né c’erano danni visibili alla loro pelle.

L’aumento della produzione di anticorpi potrebbe essere dovuto al fatto che ci sono più cellule immunitarie nella pelle rispetto al muscolo (dove finisce il vaccino quando viene iniettato), ma i ricercatori stanno ancora indagando, afferma Dunn-Lawless.

La paura degli aghi

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, un quarto degli adulti e due terzi dei bambini hanno molta paura degli aghi. Tuttavia la salute pubblica dipende dalla disponibilità delle persone a ricevere i vaccini; ecco perché la somministrazione di un vaccino senza puntura potrebbe essere la soluzione ideale.