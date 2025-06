Se sei un amante della moda, dietro le quinte e nelle officine, e il mondo del cinema e del teatro ti affascinano, è arrivato il corso che fa per te. Presentato a Triseste da ITS Arcademy – Museum of Art in Fashion e Cinecittà, Bottega Artigiana – Sartoria e Lavorazioni Accessorie è un corso di formazione professionale gratuito dedicato ai mestieri artigianali della moda applicata al cinema, al teatro e allo spettacolo. Si tratta di una full immersion pensata per 16 partecipanti e si svilupperà presso la ITS Academy tra settembre e dicembre 2025. Ecco tutto quello che sappiamo e come iscriversi.

Bottega Artigiana – Sartoria e Lavorazioni Accessorie, il nuovo corso di ITS Academy

Finanziato da Cinecittà nell’ambito del progetto NextGenerationEU – PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 3.2, il corso rappresenta un’occasione per accedere a competenze ricercate, trasmesse attraverso una didattica immersiva, intensiva e fortemente laboratoriale, modellata sui reali processi produttivi del mondo dello spettacolo.

Si tratta di un corso immersivo per cui la partecipazione è stata pensata per un numero ristretto di studenti (non più di 16), e sarà possibile frequentarlo direttamente presso la ITS Arcademy a Trieste, il primo museo della moda contemporanea in Italia. Il programma prevede un totale di 260 ore suddivise tra teoria, laboratori e un progetto finale e corsisti saranno infine chiamati a confrontarsi con un brief assegnato da due tra i principali teatri italiani o da produzioni cinematografiche in corso.

Il grande vantaggio di questo corso è la possibilità di essere accompagnati passo dopo passo da professionisti del settore: Bottega Artigiana – Sartoria e Lavorazioni Accessorie è un percorso immersivo, concreto e fortemente orientato al lavoro. Le lezioni infatti spazieranno dalla modellistica e confezione, alla modisteria e realizzazione di accessori di scena, fino alla decorazione sartoriale, al restauro e alla sostenibilità dei materiali.

Programma formativo e collaborazioni

Oltre ai docenti e relatori ospiti, non mancheranno professionisti dell’ambito del design italiano, vincitori di edizioni passate di ITS Contest, che conservano un esempio della loro opera a ITS Arcademy. Uno fra tutti sarà Justin Smith, cappellaio per film internazionali come Maleficent e Star Wars (suo il copricapo dell’ultima Principessa Leia), ma anche Thomasine Barnekow, che ha realizzato guanti per l’Opéra de Paris, Beyoncé e per la serie Netflix Emily in Paris. Ci saranno anche esperti provenienti da realtà di riferimento nazionali e internazionali.

Il corso è realizzato in collaborazione con FVG Film Commission, Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia e Teatro Verdi, vere e proprie istituzioni che parteciperanno al programma didattico attraverso visite guidate e incontri con professionisti. A completare il percorso, ci sarà anche l’opportunità di partecipare a una visita al Museo Teatrale Carlo Schmidl, custode della straordinaria storia dello spettacolo a Trieste. Sui palcoscenici della città sono passate infatti stelle come il soprano Maria Callas, i ballerini Rudolf Nureyev e Isadora Duncan, le attrici Eleonora Duse e Sarah Bernhardt.

Iscrizioni e inizio lezioni: tutte le info pratiche

Se queste informazioni ti hanno convinta, non resta che inviare la tua application (online tramite la piattaforma www.lucelabcinecitta.it) e attendere la pubblicazione delle ammissioni. Il bando destinato alle iscrizioni è aperto dal 3 giugno e chiuderà il prossimo 21 luglio, mentre le selezioni (effettuate tramite una prova orale) si terranno dal 31 luglio al 1 agosto. È il 7 agosto infine la giornata designata per la pubblicazione dei 16 primi studenti del corso di ITS Academy.

Per quanto riguarda le lezioni, il corso inizierà il 29 settembre e terminerà il 5 dicembre. Sarà in presenza nella sede di ITS Arcademy (Via della Cassa di Risparmio 10), nel cuore di Trieste, una città che per il mondo del cinema e dello spettacolo sta diventando sempre più un punto di riferimento. Per più informazioni basta accedere al sito del corso o scrivere alla mail [email protected].

