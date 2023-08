Afa e salute mentale: il caldo aumenta l’aggressività

S empre più studi dimostrano la correlazione tra le ondate di calore e problemi di umore e comportamento. I consigli dell'esperta per attenuare gli effetti dell'afa

Afa e salute mentale, sempre più ricerche internazionali studiano la correlazione. Già dalla nostra esperienza quotidiana, possiamo notare come il livello di nervosismo aumenti quando le temperature diventano insopportabili. Ora è anche la scienza a dire che il caldo aumenta l’aggressività.

La correlazione tra caldo e salute mentale

Il caldo eccessivo provoca un’eccessiva vasodilatazione. Ciò comporta che arrivano meno ossigeno e meno glucosio al cervello che quindi funziona meno bene. Le alte temperature incidono negativamente su memoria e rapidità di ragionamento come dimostra una ricerca condotta dal Mit e pubblicata sulla rivista Plos Medicine. Gli studenti che svolgevano esercizi in un’aula senza aria condizionata durante un’ondata di calore hanno ricevuto voti peggiori del 13% rispetto a coloro che svolgevano il test in una classe rinfrescata artificialmente.

L’aumento di aggressività

Con l’afa poi i livelli di serotonina nel cervello calano drasticamente. Questo ormone è in grado di fornire capacità di ragionare e rilassarsi. Ad aumentare è invece il glutammato che esercita un’azione eccitante sui circuiti celebrali. Si stima che quando le temperature aumentano, si assiste a una crescita del 5% delle aggressioni. Le frequenti scene di liti e risse in spiaggia o in macchina ne sono la dimostrazione più classica.

Il caldo per chi soffre di ansia e depressione

Se il caldo ha effetti negativi sulle persone sane, su chi soffre di ansia e depressione è ancora peggio. Il sentirsi stanchi e affannati fanno innalzare la sensazione di essere in pericolo di vita, tipico sintomo dell’attacco di panico.

Lo studio negli ospedali Usa con i picchi di calore

Uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry a febbraio 2022 ha esaminato le cartelle cliniche di oltre 2,2 milioni di pazienti dei reparti di emergenza di 2.775 contee degli Stati Uniti tra il 2010 e il 2019. Circa l‘8% in più di visite per problemi di salute mentale sono state riscontrate nei giorni più caldi dell’estate, rispetto a quelli più freddi. Le visite di emergenza per problemi come l’autolesionismo, l’ansia, l’umore e i disturbi della schizofrenia, sono tutte aumentate in modo coerente con la temperatura.

I consigli dell’esperta su afa e salute mentale

Paola Vinciguerra, psicoterapeuta presidente di Eurodap (Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico) ha dato attraverso l’Adnkronos salute alcuni consigli per non farsi travolgere dal caldo anche a livello mentale:

Quando la sensazione di stanchezza e spossatezza aumenta, prenditi del tempo mentale in cui visualizzare qualcosa di fresco e piacevole: ad esempio un prato con una cascata, oppure una brezza; respira lentamente con il diaframma. Presta attenzione alla tua sensazione soggettiva di fatica e adegua gli sforzi in base ad essa. Non affrontare situazioni conflittuali in questo periodo. Evita, quando possibile, di esporti ad ulteriori agenti stressanti. Pianifica la giornata tenendo in considerazione la situazione reale e non ciò che devi o non devi fare. Bevi frequentemente per evitare il rischio di disidratazione, in quanto può avere conseguenze anche sull’umore e sul comportamento.