«Oggi è la giornata più bella della mia vita. Ma la cosa che mi rende più felice è guardarmi indietro, voltarmi e vedere dove ero. Oggi è bellissimo avere voi tutti qua, ma ricordo anche quando ero da sola. La cosa più bella è vedere questo percorso». Lo ha detto Alice Bellandi dopo avere vinto la medaglia d’oro nel judo-78 kg all’Olimpiade di Parigi 2024. Appena compiuta l’impresa, è corsa a baciare la sua fidanzata, e le immagini hanno fatto il giro del mondo. Ma chi è Alice Bellandi? Perché ha pronunciato queste parole?

Chi è Alice Bellandi

Classe 1998, a quattro anni i suoi genitori la iscrivono a un corso di judo e ad altri tre sport. Alle scuole medie sceglie definitivamente il tatami, anche se non è una disciplina facile. «Alla base di questa disciplina c’è sofferenza e sacrificio», ha spiegato alla Gazzetta dello Sport. A 17 anni si trasferisce da Brescia, dove viveva con la famiglia, a Roma. Nel 2018 conquista il titolo europeo e quello mondiale. Intanto, lotta contro depressione e bulimia.

«Dopo le gare mangiavo in maniera compulsiva, anche se avevo la sensazione di vomitare», ha raccontato, «ho avuto cali immunitari, amenorrea. Stavo male, soffrivo senza indovinare le gare. E non potevo fermarmi, perché avrei perso la qualificazione per l’Olimpiade di Tokyo». Per fortuna ha trovato la sua dimensione e ne è uscita, anche grazie a una mental coach.

Leggi anche Olimpiadi, la pugile Carini si ritira nel match contro Khelif

Il bacio in diretta tv

Amante degli animali e appassionata di tatuaggi, dopo avere conquistato l’oro a Parigi al termine di una finale dominata dall’inizio alla fine con l’israeliana Inbar Lanir, non è riuscita a trattenere le lacrime. Ed è subito corsa verso le tribune ad abbracciare e baciare in bocca, in diretta mondiale, la sua compagna, Jasmine. «Non c’è nulla di straordinario: è amore», ha detto, « voi chi bacereste dopo risultati così importanti? Sicuramente, come ogni cosa si muove per amore: lo sport è amore, l’amicizia è amore, i partner sono amore. Questo è un oro pieno di amore».

A guardarla, tra il pubblico, c’era anche il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che ha detto: «Straordinaria. Era straordinaria la sua espressione, era straordinaria la sua determinazione. Una bella emozione».

Alice Bellandi, la dedica a se stessa

A chi ha dedicato il suo trofeo? Prima di tutto a se stessa: «Questa vittoria è un grande sollievo», ha detto, «è la testimonianza che tutti i sogni si realizzano. Me la voglio dedicare per tutto quello che ho passato, c‘è stato un momento nel quale ho pensato di non poter essere qui. Ma bisogna sempre crederci».

Ha anche detto: «Questa medaglia d’oro la dedico alla mia Italia, alla mia famiglia, alla mia compagna, ad Antonio Ciano (il suo coach, ndr), al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e alla nazionale italiana».