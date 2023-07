Arriva la social card per fare la spesa

C ontro il caro spesa, il governo introduce la social card "Dedicata a te": un sostegno ai consumi pensato per le famiglie a basso reddito

Per aiutare le famiglie in difficoltà a fare la spesa arriva la social card “Dedicata a te” da 380 euro. La misura, pensata per contrastare il “caro-carrello” legato all’inflazione, servirà per acquistare beni di prima necessità. Il contributo, previsto dalla manovra del governo con un fondo specifico di 500 milioni di euro, aiuterà 1,3 milioni di famiglie con redditi bassi. La carta elettronica, distribuita da Poste italiane, è destinata a persone con Isee fino a 15mila euro. Dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari e le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli uffici postali. La carta, ha precisato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, non sarà cumulabile con il Reddito di cittadinanza.

Card per acquistare beni di prima necessità

L’aiuto una tantum di 382,5 euro – destinato a nuclei con con almeno tre componenti con reddito fino a 15mila euro annui – intenda dare una mano alle famiglie nell’acquisti di beni di prima necessità come pane, latte e pasta, che a causa dell’inflazione hanno visto lievitare i loro prezzi. La carta sarà disponibile negli uffici postali a partire dal 18 luglio e sarà utilizzabile per gli acquisti su tutto il territorio nazionale. Andrà però attivata entro il 15 settembre. Dopo questa data, le card inutilizzate saranno disattivate completamente “per evitare dispersioni: dobbiamo usare tutta la somma prevista”, ha avvertito il ministro Lollobrigida.

Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata

Lo strumento, finanziato con 500.000 euro, permette di acquistare esclusivamente beni alimentari di prima necessità e di usufruire di convenzioni dedicate grazie a una serie di accordi stipulati dal Masaf con tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata e non solo, per l’applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte.

Meloni sulla nuova card: “Facciamo del nostro meglio”

La card “Dedicata a te” è stata presentata da Giorgia Meloni in un videomessaggio postato sui social: “Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest’anno è stato l’inflazione, un tema al quale il governo ha dedicato diverse misure – ha detto la premier -. Penso al rafforzamento dei salari più bassi, particolarmente con il taglio del cuneo contributivo, all’aumento della platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno per pagare le bollette energetiche e a tante altre iniziative. Oggi ce n’è una che riguarda quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso ‘caro-prezzi’. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare queste famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la ‘Carta dedicata a te'”.

“Dedicata a te – ha aggiunto la Meloni – è una carta che si attiva e che consente a queste famiglie di avere circa 400 euro da spendere negli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità ma ha un valore più ampio grazie alla scontistica che il governo ha ottenuto dagli esercenti, dalla grande distribuzione, perché questo è uno di quei casi in cui tutta la filiera si è messa al lavoro”. “Il ministero della Sovranità alimentare – spiega ancora la premier – ha attivato un’ulteriore iniziativa: 120 milioni sono stanziati insieme alle associazioni del terzo settore per fare banco alimentare e aiutare ulteriormente le famiglie che sono ancora più in difficoltà. Tante piccole grandi iniziative, si vuole tutti insieme aiutare queste famiglie”. “La carta deve essere attivata entro il 15 di settembre ed è un piccolo ulteriore aiuto per le famiglie che sono maggiormente in difficoltà, un segno di attenzione da parte del governo verso persone che si trovano ad affrontare una situazione di difficoltà perché la crisi internazionale e la realtà che viviamo sta rendendo le cose difficili. Noi ci siamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano”.