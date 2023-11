Black Friday: ecco quand’è e come approfittare delle offerte

A l via il conto alla rovescia per la giornata all'insegna degli sconti più allettanti. Ecco cosa devi sapere e i consigli per fare gli affari migliori ed evitare cattive sorprese

Per chi ama lo shopping è già partito il conto alla rovescia per il Black Friday 2023, la giornata per eccellenza all’insegna di sconti allettanti. Quest’anno la data tanto attesa è venerdì 24 novembre. Le offerte inizieranno in anticipo, con la Black Friday Week: da lunedì 20 novembre fino a tutto il weekend del 25 e 26 novembre. Infine, il 27 novembre c’è il Cyber Monday, un’altra occasione di risparmio per chi cerca articoli elettronici e tecnologici.

Black Friday, ecco come è nato

Il Black Friday è nato negli Usa ed è diventato un evento di shopping globale. Il “nome dell’evento” risale agli Anni Sessanta, quando i rivenditori americani iniziarono a chiamare “Black Friday” il giorno in cui i loro conti annuali passavano da rosso a nero, cioè da deficit a profitto, grazie alle massicce vendite successive alla Festa del Ringraziamento, che segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio. Negli anni questa tradizione si è diffusa un po’ ovunque.

Come funziona il Black Friday

Il Black Friday inizia esattamente alla mezzanotte di giovedì 23 novembre 2023. Innumerevoli gli sconti sugli acquisti, i più gettonati dai consumatori sono di solito i prodotti di elettronica. Gli sconti sono veri, sono validi sia su internet e sia in negozio, ma purtroppo non sempre i prezzi di listino riportati sono corretti. In alcuni casi lo sconto applicato non è poi così alto come sembra. Meglio controllare i prezzi dei prodotti che si vogliono acquistare nei giorni precedenti.

Come sfruttare al meglio la giornata degli sconti

Sia offline che online le occasioni di risparmio sono tantissime. Ma per fare gli affari migliori, meglio arrivarci preparati. Il primo consiglio è stilare una lista dei prodotti che si intende acquistare con scritto a fianco il prezzo di listino ottenuto, magari, confrontando i prezzi su siti appositi come trovaprezzi.it.

Il giorno del Black Friday meglio attivarsi il prima possibile per trovare l’oggetto dei propri desideri. Aspettare non è mai una buona idea, poiché si tratta di oggetti offerti con forti sconti e in un numero di pezzi limitato.

L’ideale sarebbe tenersi aggiornati sul prodotto desiderato e i prezzi a partire da qualche giorno prima. In questo modo si possono, per esempio, selezionare i negozi online dove si desidera comprare. Meglio confrontare i prezzi dei vari store e non accontentarsi della prima offerta a caso pur di acquistare. Se il prodotto è disponibile su più negozi, confrontare bene i prezzi e la percentuale di sconto.

L’importanza di avere una wishlist

Inutile girarci attorno: il negozio che celebra il Black Friday con sconti davvero vantaggiosi è Amazon. Come ogni anno, la piattaforma metterà a disposizione una quantità enorme di prodotti in offerta: dai computer e telefonini ai prodotti per la cura della persona, dall’abbigliamento alle idee regalo.

Tutto il catalogo sarà scontato, con offerte a tempo limitato. Da qui l’importanza di arrivare all’appuntamento con una wishlist già pronta e di tenere d’occhio le variazioni di prezzo. Si può fare con il sito camelcamelcamel.com, che verifica l’andamento del prezzo su Amazon nel tempo.

Black Friday, e se qualcosa va storto?

Fare compere con serenità è la priorità. Ma cosa succede se qualcosa va storto? Se, per esempio, il prodotto comprato non corrisponde a quanto indicato sulla confezione? In questo caso, si ha diritto al cambio della merce o, se possibile, alla riparazione.

Questo vale sia per gli acquisti in presenza che per quelli online. Solo per gli acquisti online, invece, si può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall’acquisto, anche se si è semplicemente cambiata idea.