A partire da settembre 2025 sarà attivo un nuovo incentivo statale dedicato all’acquisto di elettrodomestici. Il provvedimento prevede uno sconto diretto pari al 30% sul prezzo d’acquisto, con un tetto massimo di 100 euro per ogni prodotto. Per i nuclei familiari con un Isee inferiore a 25mila euro, il contributo può arrivare fino a 200 euro. La misura, finanziata con un fondo nazionale, è stata pensata per agevolare l’acquisto di apparecchiature più efficienti e stimolare la domanda interna, incentivando la sostituzione di dispositivi obsoleti.

Come funziona il bonus elettrodomestici

Il bonus non sarà erogato in automatico, ma andrà richiesto attraverso un apposito sistema digitale. Il portale per fare domanda sarà disponibile sulla piattaforma pubblica pagoPA a partire dal mese di settembre. Sarà necessario agire con prontezza: il voucher sarà a tempo e, se non utilizzato entro i termini previsti, perderà automaticamente validità.

Come richiedere e usare il voucher

Per ottenere lo sconto sarà necessario richiedere il voucher online e presentarlo al momento dell’acquisto presso il punto vendita. L’agevolazione verrà applicata direttamente in fattura dal rivenditore, il quale potrà poi recuperare la somma scontata sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione. Un sistema informatizzato consentirà di effettuare controlli incrociati sui dati dei richiedenti, soprattutto per coloro che accederanno al bonus da 200 euro. L’obiettivo è evitare abusi o richieste non in linea con i requisiti. Il meccanismo punta a garantire trasparenza ed equità nell’attribuzione dei fondi pubblici. È inoltre previsto un obbligo di smaltimento per i vecchi apparecchi. Chi usufruisce del bonus dovrà infatti restituire un elettrodomestico di classe energetica inferiore rispetto a quello acquistato. Una misura volta a favorire il rinnovo del parco tecnologico domestico e a ridurre l’impatto ambientale.

Cosa si può acquistare con il bonus elettrodomestici

L’agevolazione riguarda esclusivamente i cosiddetti grandi elettrodomestici, tra cui rientrano frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e forni. Sono esclusi dal beneficio i piccoli apparecchi come asciugacapelli, robot da cucina o altri dispositivi da banco. Il bonus è dunque pensato per interventi strutturali e non per accessori o strumenti di uso marginale. Un altro requisito fondamentale riguarda la provenienza dei prodotti: per poter accedere allo sconto, l’elettrodomestico deve essere stato fabbricato in Europa. Si tratta di una condizione pensata per sostenere la produzione continentale e promuovere il comparto industriale europeo. Inizialmente, si era pensato di fissare un livello minimo di efficienza energetica per gli apparecchi, individuato nella classe B. Tuttavia, questo vincolo è stato rimosso in fase di definizione del regolamento, per evitare l’esclusione di numerosi prodotti, soprattutto quelli realizzati in Italia, che spesso si collocano in fasce energetiche inferiori pur offrendo ottime prestazioni.

Fondi disponibili e tempistiche

Per finanziare l’iniziativa sono stati stanziati 50 milioni di euro, anche se la somma effettivamente destinata agli sconti sarà di 48 milioni. I restanti 2 milioni copriranno i costi di gestione del progetto. La misura resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse: una volta terminati i fondi, non sarà più possibile usufruire dell’incentivo. Chi intende approfittare dell’opportunità dovrà quindi affrettarsi. Non è previsto un click-day in senso stretto, ma la disponibilità limitata e la scadenza dei voucher impongono una certa tempestività nelle richieste.

L’obiettivo del bonus elettrodomestici

Secondo quanto dichiarato dalle istituzioni, il bonus ha un duplice scopo: agevolare i consumatori nell’acquisto di prodotti sostenibili e incentivare le imprese italiane ed europee alla riconversione industriale verso modelli di produzione più attenti all’efficienza energetica e alla qualità. Il marchio di produzione europea diventa in questo contesto un valore aggiunto, sinonimo di garanzia e affidabilità anche sui mercati esteri. L’incentivo vuole, quindi, rafforzare la posizione delle aziende europee, stimolando al contempo il mercato interno e promuovendo uno stile di vita più sostenibile.

Attenzione alla differenza con altri incentivi

È importante non confondere il bonus elettrodomestici in partenza a settembre con altre agevolazioni già esistenti, come il bonus mobili ed elettrodomestici. Quest’ultimo, infatti, rientra in un’altra categoria di detrazioni fiscali e prevede una riduzione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta, da inserire nella dichiarazione dei redditi. A differenza del meccanismo fiscale, il nuovo bonus viene applicato subito in fase di acquisto, riducendo il prezzo finale pagato dal consumatore. Un vantaggio immediato, pensato per semplificare l’accesso all’agevolazione senza dover attendere il rimborso in sede di dichiarazione.

