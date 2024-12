Dai personaggi agli sport olimpici, dalle curiosità linguistiche ai testi delle canzoni, fino alle ricette e al make-up, quali sono stati i termini e gli argomenti più di tendenza su Google nel corso del 2024? Ecco, categoria per categoria, cosa ha catalizzato maggiormente l’attenzione degli utenti del web nel corso degli ultimi mesi. Le ricerche effettuate sul noto motore di ricerca rappresentano una bussola per focalizzare gli eventi più seguiti e i personaggi e che hanno maggiormente influenzato l’opinione pubblica o generato curiosità.

I personaggi che hanno conquistato la rete

Nel 2024, alcuni personaggi hanno visto un’esplosione di interesse su Google. Angelina Mango, figlia del celebre cantante scomparso e trionfatrice all’ultimo Sanremo, ha registrato nel 2024 il maggior incremento di ricerche su Google. Seguono Kate Middleton, la principessa del Galles impegnata per mesi nella battaglia contro il cancro, e Jasmine Paolini, la tennista italiana che quest’anno ha raggiunto la 4a posizione del ranking mondiale.

Addii che hanno commosso il web

Il 2024 ha visto la scomparsa di alcuni personaggi molto amati dal pubblico italiano. Da Sandra Milo, indimenticata musa di Fellini, all’ex bomber azzurro Toto Schillaci, fino Gigi Riva, leggendario attaccante del Cagliari e della Nazionale.

Le discipline olimpiche nell’anno di Parigi 2024

Il 2024, anno delle Olimpiadi di Parigi, ha visto una crescita di ricerche su Google, nell’ordine, per ginnastica artistica, nuoto artistico e vela.

Le domande più frequenti su Google

Nel 2024, alcune domande hanno scatenato un’ondata di ricerche sul web, riflettendo preoccupazioni e curiosità. In prima posizione troviamo il quesito Perché l’Iran attacca Israele?, seguito dalla domanda Perché protestano gli agricoltori?. In terza posizione ancora un tema legato alla crisi in Medioriente: Perché Israele attacca il Libano?.

Cosa significa? Curiosità linguistiche del 2024

Il 2024 ha portato con sé anche una serie di espressioni e termini dal significato non sempre immediato. Impennata di ricerche su Google per All eyes on Rafah, la frase legata a un’immagine generata con l’IA e velocemente diventata virale. In seconda posizione c’è il termine Cumbia, un genere musicale che ha visto una riscoperta anche grazie alla canzone sanremese di Angelina Mango. In terza il termine Frascheria.

Destinazioni e viaggi: dove andare nel 2024?

In tema di viaggi, in vetta fra le ricerche sul “cosa fare a….” c’è Durazzo, in Albania, che ha registrato l’incremento maggiore in termini di ricerche; in seconda posizione Gubbio; in terza la cittadina andalusa Ronda.

Come vestirsi nel 2024?

La domanda sull’abbigliamento più adeguato da tenere ha visto in cima ai trend di Google per il 2024 la domanda Come vestirsi nelle grotte di Frasassi, seguita da Come vestirsi ad un matrimonio ad ottobre e da Come vestirsi a New York ad aprile.

Le serie TV che hanno spopolato nel 2024

Le ricerche su Google hanno visto primeggiare, fra le serie TV, Baby Reindeer , Fallout e Emily in Paris.

Il film più gettonati

Le ricerche sui film hanno premiato il film d’animazione Inside Out 2. In seconda posizione fra le pellicole maggiormente ricercate, il thriller Saltburn e in terza il ritorno di Beetlejuice, un cult che ha portato molti a riscoprire il classico del cinema.

Musica e tendenze: i cantanti del 2024 secondo Google

Ancora Angelina Mango, grazie al successo sanremese, è stata l’artista di punta nei trend di ricerca di Google per il 2024, con a seguire Ghali e Geolier.

Canzoni premiate nelle ricerche su Google

Nel 2024, tra i testi delle canzoni più cercati troviamo Tuta gold (Mahmood), seguita da La noia (Angelina Mango) e Allucinazione collettiva (Fedez).

Ricette: questi piatti spopolano su Google

Tra i cibi più cercati nel 2024 ci sono le Crumbl cookies, biscotti burrosi dalla ricetta americana; in seconda posizione le lenticchie, un piatto semplice e tradizionale perfetto per le occasioni festive. Terza piazza per gli spatzle, gnocchetti di forma irregolare molto diffusi in Germania e Svizzera.

Make-up, outfit e unghie: i trend 2024

Le tendenze di make-up nel 2024 hanno visto la crescita maggiore delle parole chiave latte, clean girl e latina. Fra gli outfit, Google ha segnalato 1950 outfit, Dystopia outfit, e Tudor period outfit. Sul fronte unghie, i trend per il 2024 sono stati Borgogna, Rosa eleganti e French particolari.

