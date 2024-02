Capodanno cinese 2024: si festeggia l’anno del Drago

I l 10 febbraio si festeggia il Capodanno cinese. Si entrerà nell'anno del Drago, segno sinonimo di potere magnanimo, forza ed armonia

La Cina e larga parte dell’Asia si preparano a celebrare il momento più atteso e magico dell’anno, quello del Capodanno cinese (anche noto come Festa di Primavera). Le celebrazioni avranno inizio dalla vigilia del Capodanno, il 9 febbraio, e dureranno ben 14 giorni, quando la tradizionale Festa delle Lanterne del 24 febbraio chiuderà i festeggiamenti.

Il Drago, simbolo di successo e fortuna

Il 10 febbraio l’anno del Coniglio lascerà spazio a quello del Drago di legno (ogni 12 anni al segno si alterna anche uno dei cinque elementi naturali cinesi: metallo, acqua, fuoco, legno, terra), quinto animale dello zodiaco cinese. Associato alla Terra Yang e al colore verde, Il Drago di legno è sinonimo di potere magnanimo, forza ed armonia.

L’arrivo del Drago bacia i nati nel suo segno con doti di grande carisma e con un destino illustre e fortunato. Secondo l’oroscopo cinese, il 2024 sarà un anno votato alla collaborazione, alla crescita e al progresso, ma anche alle sfide e alle difficoltà. Per i nati sotto il segno del Drago, sarà un anno di pazienza e tenacia, ma anche di opportunità da cogliere.

Milioni di cinesi in viaggio

Milioni sono i cinesi che si sono messi in viaggio lasciando le grandi città per tornare a casa e festeggiare il Capodanno con i propri familiari. Una ricorrenza sentita particolarmente quest’anno proprio grazie al segno del Drago, simbolo molto importante nella cultura cinese. Sono tante le coppie che sperano di avere un figlio sotto “la sua protezione”, in quanto si ritiene che il drago sia dotato di poteri magici, porti fortuna e successo (nell’antica Cina si riteneva che gli imperatori fossero discendenti proprio dei draghi). L’ultimo anno del drago era caduto nel 2012; il prossimo, quello del Drago di fuoco, si ripresenterà nel 2036.

La storia del Capodanno cinese

Il Capodanno cinese ha una storia lunga di oltre 4000 anni. La sua origine è legata alle leggende e alle tradizioni della cultura cinese antica. La festa ha radici nei riti per esorcizzare gli spiriti maligni e per augurarsi una buona fortuna e abbondanza nel nuovo anno. La data del Capodanno coincide con il primo giorno del calendario cinese. Sul calendario gregoriano (in uso in Occidente) cambia ogni anno, ma è sempre compresa tra il 21 gennaio e il 20 febbraio.

Tradizioni e costumi

Nel corso dei secoli, il Capodanno cinese ha sviluppato alcune tradizioni fisse, molte delle quali sono ancora praticate oggi. Per i primi tre giorni dell’anno, ad esempio, si crede che fare le pulizie o lavarsi i capelli “spazzi via la cattiva sorte“. D’obbligo poi il “pacchetto rosso” (Hong bao) ai bambini, un modo per augurare loro felicità e fortuna. E ancora la danza del drago e del leone, l’omaggio agli dei e agli antenati, la preghiera per la fortuna e la prevenzione delle calamità, le processioni dei templi e le parate con tamburi e gong.