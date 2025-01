Cecilia Sala è in volo verso l’Italia. La giornalista italiana arrestata in Iran è stata rilasciata. Lo ha reso noto Palazzo Chigi con una nota dove si legge: «È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia».

Cecilia Sala, Giorgia Meloni ha telefonato ai suoi genitori

Nel comunicato si legge anche che «il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi. Il Presidente ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa».

Il padre di Cecilia: «Sono orgoglioso di lei»

«Sono orgoglioso di lei» ha detto all’ANSA Renato Sala, subito dopo aver appreso la notizia della liberazione della figlia. «Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l’orizzonte. «È stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia».

«Dirò a Cecilia che sono orgoglioso di lei – continua – e della capacità e la compostezza che ha avuto in questa vicenda. Nei suoi giorni di prigionia l’ho sentita tre volte. In questo periodo ho avuto l’impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due. A un certo punto la scacchiera si è affollata e questo ha creato forti timori in un genitore come me, che purtroppo ignora le mosse».

L’incontro Meloni-Trump

Proprio nei giorni scorsi, la premier Meloni era volata senza preavviso a Mar-a-Lago, il quartier generale in Florida del neoeletto presidente Usa Donald Trump, che giurerà il prossimo 20 gennaio. Il viaggio aveva diversi obiettivi, tra i quali anche quello di risolvere in tempi brevi il caso di Cecilia Sala.

Cecilia Sala in carcere dal 19 dicembre

La giornalista italiana è stata arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre mentre si apprestava a tornare in Italia. Dopo l’incontro di Meloni e Trump, diverse fonti governative hanno fatto sapere che era stata presa una decisione politica.

In particolare, l’Italia ha fatto sapere di non volere estradare negli Stati Uniti l’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato il 16 dicembre a Malpensa su richiesta di Washington e detenuto nel carcere di Opera. In questo modo si sperava di favorire la liberazione della gioralista.

Reclusa in condizioni terribili

Scarcerazione che è avvenuta. Cecilia Sala era reclusa nel terribile penitenziario di Evin, alle porte della capitale iraniana. Da qui era riuscita a contattare i genitori e aveva riferito di dormire a terra e vivere in condizioni terribili. Per la sua liberazione si è mobilitato l’intero Paese e adesso finalmente arriva la buona notizia.

