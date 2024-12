A partire dal 1° gennaio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su 19 modelli di smartphone Android. Si tratta di cellulari immessi sul mercato tra il 2012 e il 2013 e sui quali Meta ha deciso di non investire perché troppo vecchi, sia per quanto riguarda il sistema operativo che per l’hardware,

Perché WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone?

I cellulari non supportati hanno tutti una caratteristica in comune: quella di non essere aggiornabili alla versione Android 5.0 e successive. Ciò li rende incompatibili con le nuove funzionalità di WhatsApp che prevedono l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale.

Gli smartphone sui quali WhatsApp smetterà di funzionare

I modelli Android interessati saranno:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola : Moto G (1ª generazione), Razr HD, Moto E 2014

: Moto G (1ª generazione), Razr HD, Moto E 2014 HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Anche iPhone “vittima” degli aggiornamenti

Tra le “vittime” delle nuove funzionalità ci saranno anche anche i modelli iPhone 5s e iPhone 6, entrambi non aggiornabili alla versione iOS 15.1. Sui modelli più vecchi di Apple, WhatsApp smetterà di funzionare dal 5 maggio 2025. WABetaInfo, sito informativo specializzato nell’app di messaggistica ha spiegato in proposito: «WhatsApp sta fornendo un periodo di preavviso di cinque mesi, dando agli utenti che hanno questi vecchi iPhone, il tempo per aggiornare i loro dispositivi, se possibile, oppure considerare alternative se il loro hardware non supporta le versioni più recenti di iOS».

Come fare a non perdere i contenuti delle chat?

I possessori dei modelli Android e Apple che non potranno disporre degli aggiornamenti e sui quali non sarà più possibile utilizzare WhatsApp potranno conservare il contenuto delle proprie chat solo facendone il backup prima di perdere l’accesso all’app di messaggistica. Per farlo occorre selezionare “Impostazioni” di WhatsApp, cliccare su Chat > Backup delle chat e poi su “Esegui backup”. Questo passaggio permetterà di salvare le conversazioni, trasferendole su un nuovo dispositivo compatibile.

