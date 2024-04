U n'eclissi solare totale si verifica quando la luna passa tra la Terra e il sole, bloccandone completamente la luce. Durante un'eclissi solare totale, il cielo si oscurerà come all'alba o al tramonto, e ci sono diverse fasi

Negli Stati Uniti è febbre da eclissi totale di sole, prevista per l’8 aprile. Mentre spopolano le teorie cospirazioniste che la legano al terremoto di New York e alla necessità di “pentirsi” dell’America, sono milioni le persone in viaggio per inseguire l’atteso fenomeno, che durerà massimo 4 minuti, cercando di cogliere un’occasione unica. L’eclissi totale sarà osservabile dal Texas al Vermont.

Alberghi presi d’assalto per l’eclissi

Nelle località sparse lungo quella che è prevista essere la rotta del sole oscurato si registra il tutto esaurito, con alcune strutture completamente prenotate già dal 2017, quando si verificò l’ultima eclissi. I prezzi degli alberghi sono più che triplicati arrivando anche a oltre 900 dollari per un motel, il Super 8, che solitamente costa 95 dollari a notte. L’impatto sull’economia americana è stimato in almeno 6 miliardi di dollari. A Buffalo, nello Stato di New York, è atteso il pienone con un milione di turisti dell’eclissi. Bandera, la cittadina del Texas conosciuta come la “capitale mondiale dei cowboy”, è già invasa dai turisti dell’eclissi.

Eventi organizzati per seguire il fenomeno solare

Sono molti gli eventi organizzati per l’occasione. A Detroit, dove la copertura del sole si preannuncia piena, sono stati organizzati eventi sul lungo fiume, il punto di osservazione privilegiato. Per seguire lo spettacolo solare la compagnia aerea Delta ha organizzato un apposito volo aereo che parte da San Antonio, in Texas, e arriva in Michigan seguendo la traiettoria delineata dagli scienziati. Molti hanno scelto di celebrare occasioni speciali nel giorno dell’eclissi: centinaia di coppie di sposeranno in due matrimoni di massa, uno in Arizona e uno in Illinois.

Teorie della cospirazione

Ma la mania dell’eclissi è accompagnata da un proliferare di teorie della cospirazione. L’ultima è quella della “strana coincidenza” fra il terremoto di New York di magnitudo 4.8 e la data del fenomeno, il 4/8 (8 aprile). Altre paventano il crollo delle reta elettrica e dei sistemi di comunicazione americani nei minuti in cui il sole sarà oscurato. Altre ancora legano lo stato di emergenza dichiarato da alcune città sulla rotta dell’eclisse con l’attesa fine del mondo. “Dio sta mandando segnali forti all’America per dirci di pentirci. Molte altre cose succederanno. Prego che il Paese ascolti”, ha scritto su X la deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene, già sostenitrice e promotrice di QAnon.

Cos’è l’eclissi solare

Ma come avviene questo particolare fenomeno? Un’eclissi solare totale si verifica quando la luna passa tra la Terra e il sole, bloccandone completamente la luce. Durante un’eclissi solare totale, il cielo si oscurerà come all’alba o al tramonto, e ci sono diverse fasi. L’evento inizia, infatti, con un’eclissi parziale in cui si viene a formare una sorta di mezzaluna. Più o meno lentamente, la luna poi oscurerà il sole.

Dove sarà visibile l’eclissi solare?

L’evento sarà visibile in alcune regioni del Messico, del Canada e in oltre 10 stati degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, un’eclissi solare parziale a forma di mezzaluna dovrebbe manifestarsi in 49 Stati. L’eclissi avrà inizio nell’Oceano Pacifico meridionale e attraverserà il Nord America. La costa del Pacifico messicana segnerà il primo punto di totalità, previsto per le 11:07 ora locale. Il percorso proseguirà attraverso gli Stati americani del Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Successivamente, attraverserà il Canada, toccando l’Ontario meridionale, il Quebec, il Nuovo Brunswick, l’Isola del Principe Edoardo e la Nuova Scozia, per poi concludersi sulla costa atlantica di Terranova alle 17:16.

L’eclissi in Italia

Sfortunatamente per gli appassionati, l’eclissi totale di sole dell’8 aprile 2024 non sarà visibile dall’Italia. Nel nostro Paese bisognerà aspettare il 12 agosto 2026, ben 25 anni dopo l’ultimo fenomeno, quello dell’11 agosto 1999, ma l’eclissi sarà solo parziale. Per ammirare il sole coperto dalla luna bisognerà andare in Spagna.