La famiglia di Larimar Annaloro non ha dubbi: la giovane non si è ammazzata. Sono ancora molti i dubbi su cosa sia successo alla 15enne di Piazza Armerina, in provincia di Enna, trovata impiccata a un albero nel giardino di casa martedì 5 novembre. La sorella e la mamma della giovane hanno lanciato pesanti accuse e spiegato cosa è successo quel giorno. Spunta l’ipotesi di un video intimo.

La sorella non crede nel suicidio

«Mia sorella non si è ammazzata. Era troppo intelligente. E non si sarebbe mai fatta trovare in quel modo dai miei genitori, che amava». Con queste parole la sorella di Larimar afferma con convinzione che la sorella non si è tolta la vita. Intervistata dalla trasmissione di Rai2 Ore 14, la giovane che vive al nord e che è arrivata in Sicilia dopo la tragica notizia, tra le lacrime nega che l’adolescente fosse depressa.

L’ipotesi del video intimo

Sul fatto la Procura di Enna ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio. Tra le ipotesi anche quella del suicidio come reazione disperata a un video intimo che la vedeva protagonista e che sarebbe stato diffuso o di cui sarebbe stata minacciata la diffusione. «So di foto fatte a mia sorella e mandate, ma non di immagini fatte da lei. Non si vergognava dei miei e sapeva come affrontare le cose. Non si è ammazzata», ha commentato ancora la sorella.

La lite a scuola tra la 15enne e una coetanea

La 15enne il giorno della sua morte aveva avuto una violenta lite a scuola con una coetanea. «Stava per dirne i motivi a mia madre (andata a prenderla prima a scuola, ndr), poi è arrivato mio padre e si è interrotta» – ha raccontato, aggiungendo: «Le ragazzine la odiavano». Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il litigio sarebbe stato confermato da una compagna. «Una ragazza ha affrontato in malo modo Larimar – ha spiegato -. Questo mi hanno detto alcuni compagni che hanno assistito alla scena. Quella ragazza le contestava di avere avuto una storia col suo ex, diceva di aver visto un video. Sono volate parole grosse e pure spintoni. Ma la cosa più drammatica è che poco dopo Larimar è stata accerchiata da altre ragazze, che l’hanno insultata. Lei era disperata».

