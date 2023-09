Fenomeno “dumb phone”, i giovani tornano ai vecchi telefonini

D umb phone: telefonini "basici" per disintossicarsi da social, app e dal dilagare della tecnologia digitale. La nuova tendenza dei Millennial e della Generazione Z

La nuova tendenza in fatto di telefonini si chiama “dumb phone”. Chi l’avrebbe mai detto: i giovani stanno tornando ai cellulari di “una volta”, quelli che permettevano giusto di telefonare, inviare sms e tutt’al più scattare qualche foto sgranata. Mentre le aziende fanno a gara a produrre smartphone sempre più sofisticati, ampliando performance, memoria e qualità delle immagini, si sta facendo largo fra i Millennial e la Generazione Z una tendenza a riscoprire la tecnologia “basic” dei primi telefoni cellulari: un modo per sfuggire alla schiavitù dei social e delle app.

Mercato del “dumb phone” in crescita

Questo tentativo di “disintossicazione digitale” messo in atto dai giovani sta vedendo, nel mercato statunitense, un inaspettato incremento delle vendite di “dumb phone”, telefoni cellulari vecchio stile, semplice ed economici, che mettono al riparo l’utente dal flusso incessante delle notifiche per offrire funzionalità essenziali: telefonare, ricevere e inviare sms e poco altro.

Voglia di tornare a uno stile minimal

A fronte della dipendenza da smartphone e dei problemi di salute mentale legati alla frequentazione compulsiva dei social media, alcuni hashtag come #bringbackfliphones su TikTok hanno raccolto milioni di visualizzazioni. Stile di vita minimalista e disconnessione sono le parole d’ordine di questa generazione che desidera riprendere il contatto con la vita reale e, pur non volendosi isolare, si indirizza verso questi telefoni cellulari molto economici e che consentono di mantenere la carica molto a lungo.

Usa, 2,8 milioni di dumb phone venduti nel 2023

Attualmente, il mercato dei “dumb phone” contribuisce a poco più del 2% delle vendite complessive di cellulari negli Stati Uniti. Tra gli operatori che si rivolgono a questo segmento di mercato, TCL è leader con una quota del 43%. HMD è al secondo posto con una quota del 26%, mentre altri operatori più piccoli, come Schok e Sonim, rappresentano il resto del mercato. Si prevede che le vendite di dumb phone raggiungeranno i 2,8 milioni nel 2023.

Giovani e turisti in cerca dell’usa e getta

A parte il trend dei giovanissimi alla ricerca di prodotti essenziali 1.0, i feature phone trovano mercato anche sul fronte delle imprese che mirano a ridurre i costi costi per i cellulari aziendali. Così come i turisti o altre tipologie di consumatori per i quali può essere utile acquistare un economico feature phone usa e getta e tenere un telefonino come “muletto” di scorta.

Nuove funzionalità per i dumb phone

L’aggiunta di alcune nuove configurazioni e funzionalità hardware al passo con le tendenze attuali, pur mantenendo la semplicità di utilizzo, può incentivare la crescita dei feature phone. NFC è una di queste funzionalità: può consentire pagamenti, automazione domestica e rendere l’accesso ai trasporti pubblici più conveniente per gli utenti.