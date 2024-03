Fenomeno melatonina, negli Usa scatta l’allarme bambini

T ra il 2019 e il 2002, 11mila bambini sono finiti al pronto soccorso per avere ingerito le pasticche di melatonina dei genitori. Il rapporto dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie

Uno strano fenomeno ha messo in allarme i medici statunitensi: sempre più bambini finiscono in ospedale dopo aver ingerito le compresse di melatonina lasciate in giro per casa dai genitori. La distrazione delle mamme e papà americani ha conseguenze ormai ben visibili.

Infatti, secondo il Morbidity and Mortality Weekly Report, pubblicato dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, la melatonina è finora stata responsabile di una quota sorprendentemente elevata di visite al pronto soccorso: il 7%, tra neonati e bambini piccoli ha ingerito accidentalmente un farmaco tra il 2019 e il 2022. Durante questo lasso di tempo, la melatonina ha causato circa 11mila incidenti di questo tipo.

Melatonina, incidenti aumentati del 530%

Questi sono dati che fanno riflettere. Infatti, ricerche precedenti avevano mostrato che tra il 2009 e il 2020 le visite al pronto soccorso di questo tipo sono aumentate del 420% per i bambini di queste fasce di età. Altre ricerche del 2022 hanno evidenziato che tra il 2012 e il 2021 gli avvelenamenti accidentali da melatonina tra le persone di età pari o inferiore a 19 anni sono aumentati del 530%.

Che cosa è la melatonina

La melatonina è un ormone naturale che aiuta a regolare il ciclo circadiano del corpo, spesso venduta sotto forma di compresse e caramelle gommose. Il nuovo studio ha messo in evidenza che il 47% dei bambini finiti al pronto soccorso aveva ingerito caramelle gommose alla melatonina, e che circa la metà aveva inghiottito un prodotto aromatizzato. In modo allarmante, in quasi il 36% dei casi, i bambini avevano ingerito dieci o più caramelle gommose o compresse. Fortunatamente, la maggior parte dei casi complessivi, circa il 94%, non ha comportato il ricovero in ospedale.

Troppe confezioni senza tappo a prova di bambino

A causare l’ingestione accidentale non è solo la disponibilità di formulazioni simili a caramelle, ma anche il fatto che negli Usa la melatonina spesso viene venduta in bottiglie senza tappi a prova di bambino. Lo studio non ha determinato quale percentuale delle visite al pronto soccorso riguardasse imballaggi a prova di manomissione, ma il 75% dei casi riguardava pasticche prese direttamente dalla bottiglia. Delle due una: o i contenitori non erano chiusi correttamente, oppure non avevano tappi a prova di bambino.

La melatonina rischiosa per i bambini

Il problema è che la melatonina può essere molto rischiosa per i bambini. Grandi quantità possono provocare nausea, mal di testa, diarrea, irritabilità e persino problemi respiratori. Infatti, questa sostanza non deve essere somministrata ai più piccoli senza prima avere consultato il pediatra. In tutte le famiglie con bambini, i ricercatori raccomandano di acquistare la melatonina solo in contenitori con imballaggi a prova di bambino. E di non lasciare in giro le pasticche.