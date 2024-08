Per migliorare la propria fertilità, donne fra i 25 e i 35 anni avrebbero bisogno di 7-9 ore di sonno ogni notte. Secondo un nuovo studio, non è soltanto la quantità di sonno a contare: fondamentale sarebbe evitare di addormentarsi troppo tardi. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers in Endocrinology, indica che le donne che desiderano rimanere incinte dovrebbero andare a letto non più tardi delle 22.45.

Leggi anche Fertilità: raggi X e dieta mirata per restare incinta

Vuoi avere un figlio? Vai a letto prima delle 22.45

I risultati hanno mostrato che le donne che sono andate regolarmente a letto dopo le 22.45 hanno avuto il 22 per cento di probabilità in più di avere problemi di fertilità.

Lo studio su 4.000 donne in età fertile

I ricercatori hanno monitorato 4.000 donne in età fertile per un periodo di cinque anni per verificare in che modo l’orario in cui sono andate a dormire ha inciso sulle loro possibilità di concepire. Tra il 2015 e il 2020, gli scienziati del Second Xiangya Hospital di Hunan, in Cina, hanno intervistato le partecipanti per verificare in che modo le abitudini del sonno influissero sui tassi di gravidanza tra coloro che stavano attivamente cercando di formare una famiglia. Sono stati esclusi altri fattori che avrebbero potuto ridurre le possibilità di concepimento, come l’obesità, il fumo e l’elevato consumo di alcol.

Fertilità e orologio biologico

I risultati hanno evidenziato poche variazioni nei tassi di fertilità tra coloro che andavano a dormire fino alle 22.45. Dopo tale orario si evidenziato un netto calo (oltre un quinto) delle possibilità delle donne di rimanere incinte. I ricercatori ritengono che andare a dormire tardi interrompa l’orologio interno del corpo e inneschi una reazione ormonale a catena che riduce la probabilità che uno spermatozoo fecondi l’ovulo di una donna.