Françoise Bornet, morta la protagonista del Bacio di Doisneau: chi era

A ttrice, nel 1950 posò con il fidanzato per uno scatto diventato iconico. Lo scorso 25 dicembre se n'è andata, ma quel bacio “rubato” a Parigi resterà nella storia

Per tutti rimarrà sempre la donna del Bacio all’Hotel de Ville, il celebre ritratto scattato dal fotografo Robert Doisneau nel 1950 a Parigi. Françoise Bornet è morta all’età di 93 anni. A dare la notizia è stato il quotidiano francese Le Parisien, precisando che la scomparsa risale al 25 dicembre mentre la donna si trovava a Evreux, in Normandia.

La storia di uno scatto iconico

Quando posò per il celebre scatto, Françoise Bornet aveva solo vent’anni e si trovava a Parigi con il suo compagno. Fu Doisneau a chiedere alla coppia di farsi fotografare mentre si baciava per strada. Il fotografo, infatti, era stato inviato in Europa dalla rivista americana Life per raccontare gli effetti del secondo dopoguerra.

Quel giorno di marzo, Doisneau girovaga per Parigi alla ricerca di uno scatto simbolico. Vide in un caffè una coppia di giovani che si sbaciucchiava. Li avvicinò, scoprì che si trattava di due attori, Françoise Bornet e Jacques Carteaud. La coppia si frequentava da poco, ma era molto innamorata. Il fotografo chiese loro se se la sentivano di baciarsi per strada, camminando. Lui li avrebbe seguiti e fotografati.

Françoise Bornet e il bacio che ha fatto sognare il mondo

“Ci ha detto: sono Robert Doisneau, penso che tu sia piuttosto affascinante, accetteresti di baciare davanti a me, davanti alla mia macchina fotografica?”, confidò in seguito Françoise Bornet. La coppia accettò, ed è nato così lo scatto diventato iconico negli Anni Ottanta, che ritrae una giovane coppia mentre passeggia per strada e si cambia un bacio in mezzo alla folla.

La loro sembra un’effusione estemporanea: lei si volta verso il fidanzato, lui la trattiene con un braccio sulla spalla. Intanto, intorno a loro la gente si affretta. Nel caffè un uomo siede da solo: aspetta qualcuno o guarda la coppia?

La causa in tribunale

Per anni non si è mai saputo chi fosse la coppia nella foto. Il magazine Life la pubblicò con una didascalia in cui si affermava che si trattava di uno scatto rubato. Il che, quando l’immagine divenne iconica, aprì la strada a una causa legale.

Era il 1993 e diverse coppie portarono in tribunale il fotografo Doisneau sostenendo tutte di essere i due innamorati immortalati nella foto e che quello scatto era stato fatto senza il loro permesso.

Françoise Bornet: “Sono io la donna del Bacio”

A quel punto Doisneau rivelò che la modella della foto era Françoise Bornet e lei venne allo scoperto, mostrando al mondo una foto autografata che il fotografo le aveva donato qualche tempo dopo quello scatto. “Mi è stato portato via un ricordo bellissimo”, disse la donna.

Nel 2005 Françoise Bornet decise di vendere la sua copia originale per 185mila euro. In mezzo, un tentativo di far carriera al cinema, che le fruttò solo qualche ruolo minore. E una vita vissuta pienamente, fino al Natale scorso, quando è andata via a 93 anni.