Yearbook Challenge, il trend delle foto anni ’90

S i chiama "Yearbook Challenge" l'ultima tendenza social. Si tratta di trasformare i propri selfie in foto del liceo anni '90: grazie all'intelligenza artificiale

Sui social media impazza la “Yearbook Challenge”: è la moda, nata su TikTok e diventata virale in breve tempo, di pubblicare foto di se stessi che sembrano scattate negli anni ’90 e paiono destinate a quegli annuari scolastici che – tradizionalmente negli Stati Uniti – sono pubblicati alla fine dell’anno con le immagini e i profili degli studenti delle varie classi. “Sembrano”, appunto, foto vere perché il look è vintage e la patina del tempo si percepisce: ma in realtà si tratta di immagini generate con l’intelligenza artificiale.

Yearbook Challenge, un tuffo negli anni ’90

Le foto ritraggono la persona con acconciature e vestiti anni ’90. Lo sfondo è generico, di un colore blu-grigio che caratterizzava gli scatti degli annuari di allora.

L’effetto emulativo del film “Mean Girls”

L’estetica anni ’90 è stata rivalutata grazie al film Mean Girls, che con le sue divise scolastiche ha riacceso il sogno di frequentare un liceo americano. Anche da parte dei giovani della Gen Z che non hanno mai avuto direttamente a che fare con quel look fatto di maglioncini, camicie extralarge, chiodo e mollette nei capelli.

L’AI all’origine della Yearbook Challenge

Le foto dell’annuario “anni ’90” si ottengono attraverso un’app chiamata EPIK – AI Photo Editor. Si tratta di una delle tante applicazioni per smartphone che combina funzionalità di intelligenza artificiale generativa con strumenti di editing tradizionali. Gli utenti possono manipolare le proprie immagini cambiando e piacimento le proprie sembianze e il proprio look. Attraverso il nuovo strumento AI Yearbook, l’app è in grado di generare automaticamente la fotografia di un annuario d’antan.

La funzione AI Yearbook è a pagamento

È possibile caricare fino a 12 foto e in breve tempo l’intelligenza artificiale rielaborerà il tutto per creare vari modelli di noi stessi in stile anni ’90, dal look al taglio di capelli. L’applicazione genera anche una breve clip da condividere con i propri follower direttamente su TikTok. Epik è installabile gratuitamente, ma la funzione AI Yearbook è a pagamento (5,99 dollari).

La Yearbook Challenge virale sui social

Sui social media è partita la gara fra i nostalgici degli anni ’90 che rimpiangono camicie a quadri, pantaloni cargo e giubbotti over di jeans, meches bionde e tagli carré. Un occhio allo stile del passato e uno alla futuribile tecnologia dell’AI, la “Yearbook Challenge” ha già contagiato milioni di utenti in tutto il mondo.