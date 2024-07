Il miglior gelato del mondo? Per assaggiarlo bisogna volare a Budapest, nella gelateria di Adám Fazekas, chiamata “Fazekas Cukrászda”. Lo ha stabilito la giuria del Gelato Festival World Ranking 2024, la più completa classifica mondiale dedicata ai gelatieri.

Cosa fa di un gelato… un buon gelato

I giurati hanno esaminato i prodotti di ben 8mila gelatieri provenienti da 44 nazioni. Solo 1.278 hanno raggiunto il punteggio sufficiente per entrare nel ranking. I criteri per giudicarli? Non solo la bontà del gelato, ma anche tutti gli aspetti che fanno di un cono o una coppetta un’esperienza indimenticabile. Quindi, oltre ai gusti, anche il servizio e il locale.

Gelaterie top, Italia al secondo posto

La buona notizia per l’Italia è che siamo al secondo posto. In particolare, a salire sul podio della medaglia d’argento è stata Giovanna Bonazzi della gelateria “La Parona del Gelato” a Parona, in provincia di Verona. Non che per lei vincere medaglie sia una novità: ha un passato da ciclista in mountain bike, con due titoli mondiali da professionista. Smessa la carriera di atleta, ha aperto una gelateria. E ha dimostrato anche qui di essere una campionessa.

Top ten dei gelati: terzo posto agli Usa

Terzo posto a Savannah G. Lee, proprietaria della Savannah’s Gelato Kitchen di San Francisco, negli Usa. Per ritrovare un italiano bisogna scendere dal podio dei vincenti al quarto posto, dove troviamo Massimiliano Scotti della gelateria “VeroLatte” a Vigevano, in provincia di Pavia.

Le migliori gelaterie italiane

E sempre italiane sono le gelaterie che si sono piazzate dal quinto all’ottavo posto, segno che il nostro gelato rimane sempre tra i migliori del mondo. In particolare, quinto in classifica è Maurizio Melani della gelateria “Véneta Gelato Italiano” a Valencia (Spagna). Al sesto posto, a pari merito, altri due itaiani: Fabio Forghieri della “Gelateria dei Principi” a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, e Leonardo La Porta della “Gelateria Miretti” a Torino.

Settimo Carlo Guerriero della gelateria “La Cremeria Gelato Italiano” a Cadice, in Spagna. All’ottavo posto, pari merito, Paolo Pomposi della “Gelateria Pasticceria Badiani” a Firenze e Tomasz Szypula della gelateria “Szypula – 1974 –“ a Baboròw, in Polonia.

Infine, al nono posto l’italiano Fabrizio Fenu della gelateria “I Fenu” a Cagliari e al decimo Taseer della gelateria “Fabulous Ice Fires” a Londra.