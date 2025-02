Si tratta di un’iniziativa “pilota” che, si augurano gli attori finora coinvolti, possa estendersi e coinvolgere sempre più realtà sul territorio italiano. Accanto alla realtà capofila MyEdu – che da oltre dieci anni progetta e sviluppa strumenti per la didattica digitale -, ci sono alcune Onlus, impegnate al fianco dei piccoli pazienti che stanno affrontando una patologia oncologica e delle loro famiglie. Tra le prime ad aver aderito al progetto, ci sono l’Associazione Davide Ciavattini, Associazione conGiulia Onlus e Peterpan Odv. Ma l’asticella è alta e grandi sono le speranze che altre realtà italiane si uniscano presto.

Con la donazione di devices e licenze per accedere alla piattaforma di didattica digitale, i bambini e le bambine che per via delle cure non possono frequentare la scuola, potranno mantenere una quotidianità scolastica tramite la fruizione di contenuti multimediali, risorse interattive, e strumenti facilitati presenti sulla piattaforma MyEdu.

Ogni anno in Italia si registrano circa 1.500 nuovi casi di tumore nella fascia d’età 0-14 anni (Fonte: Osservatorio Malattie Rare – 19 giugno 2024): i pazienti pediatrici oncologici devono affrontare un percorso di cura lungo e difficile, spesso lontano dalla propria città, che impedisce loro di frequentare la scuola. Oltre alle difficoltà psicologiche e relazionali che implica l’interruzione della loro quotidianità, si aggiunge quella di proseguire nel percorso di studi e rimanere al passo dei propri coetanei.

MyEdu e il progetto di didattica digitale per i piccoli malati oncologici

In situazioni come queste le soluzioni tecnologiche innovative possono fare molto. Per questo MyEdu, partner del Ministero dell’Istruzione, ha voluto dare il proprio contributo donando devices e accessi alla propria piattaforma di didattica digitale ai bambini e alle bambine ospitati/e o affiancati/e da realtà impegnate nel sostegno sia psicologico che pratico dei piccoli malati oncologici e delle loro famiglie.

Tra le onlus che hanno finora preso parte al progetto, l’Associazione Davide Ciavattini ospita e supporta le famiglie dei pazienti ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; l’Associazione conGiulia Onlus annovera volontari che gestiscono diversi progetti di supporto ai pazienti, tra cui la scuola in ospedale estiva per i bambini e le bambine ricoverate presso l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo; e Peter Pan ODV offre gratuitamente ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un alloggio a Roma per chi arriva da fuori città e dall’estero per tutto il tempo delle cure e successivamente per le visite di controllo.

MyEdu è una piattaforma semplice da usare

Rimanere al passo con le lezioni e gli argomenti trattati nelle proprie classi di origine incide per i bambini e le bambine non solo dal punto di vista dei loro traguardi scolastici, ma è molto importante anche per il loro stato psicologico.

“Con MyEdu si è instaurata da subito una forte sinergia che ci ha consentito nel giro di pochissimo tempo di poter disporre della piattaforma didattica digitale estremamente utile per i nostri pazienti da noi ospitati nella nostra Casa di Accoglienza, dichiara Alessandro Pinci, Presidente di Associazione Davide Ciavattini. Il sistema MyEdu è semplice, interattivo e pensato proprio per bambini e adolescenti e utilizzabile senza necessità di un particolare supporto tecnico e umano. Per i nostri piccoli pazienti questo sistema è molto utile perché possono utilizzarlo in qualsiasi momento”.

“Siamo onorati di poter contribuire con questo progetto ad aiutare i volontari di preziose realtà impegnate ogni giorno a fianco dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”, dichiara Laura Fumagalli, Presidente di MyEdu. “Nella direzione di una scuola sempre più inclusiva e personalizzata sulle esigenze specifiche di ogni bambino, con questa iniziativa vogliamo garantire anche ai bambini e alle bambine che stanno affrontando una patologia onocologica alcuni elementi della quotidianità scolastica durante il loro periodo di cura, attraverso la fruizione di contenuti digitali e appositi devices che li possano facilitare nell’apprendimento a distanza.”

Le Associazioni che desiderano aderire all’iniziativa o ricevere informazioni possono contattare il team MyEdu all’indirizzo e-mail: [email protected]