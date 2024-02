Hai una di queste password? Ecco perché ti conviene cambiarla subito

C reare una password per accedere a un'app o a un sito internet non è facile: il rischio è che poi la dimentichi. Ma se, per evitare questo inconveniente, ne hai inventato una troppo semplice, il tuo account potrebbe essere violato. Ecco i codici che sarebbe meglio evitare

Con così tante app e siti Internet che richiedono agli utenti di aggiornare regolarmente le proprie password, sicuramente avrai creato credenziali semplici e facili da ricordare. In fondo, lo facciamo tutte. Ma questa abitudine rende facile per i criminali informatici attaccare i nostri profili privati e rubare le nostre informazioni sensibili.

L’esperto di privacy, Jason Wise, ha rivelato al Daily Mail le 15 password più comuni per il 2024 e ha esortato le persone a cambiare immediatamente la loro se dovesse rientrare nell’elenco. Di quali codici segreti si tratta?

Mai usare le password più comuni

Qwerty123, 1q2w3e e Q2w3e4r5t sono usate da tantissime persone. Ma per evitare che qualcuno individui e rubi la tua password, devi fare in modo che sia il più “univoca” possibile. Più è originale e più sarà difficile per gli altri scoprirla. Al bando, dunque, i codici segreti più comuni e quelli più ovvi.

No alle combinazioni di numeri

Alcune tra le credenziali più comuni sono incentrate su combinazioni di numeri, come: 111111, 12345 e 123456. Meglio evitarle.

Così come è meglio evitare di utilizzare la tua data di nascita, i nomi delle persone a te vicine, le squadre sportive del cuore, le città o il cibo che preferisci. Si tratta di codici estremamente comuni e facili da indovinare, che possono metterti a rischio significativo da parte degli hacker.

No alla stessa password per tutti i siti Internet

Considerando quante password diverse è necessario utilizzare quotidianamente, è comprensibile utilizzare codici semplici o lo stesso per tutti i siti Internet. Ma se stai utilizzando una delle password più comuni nel 2024 o qualsiasi tra quelle fin qui menzionate, è ora di cambiarle.

Come agiscono gli hacker

Una tattica popolare utilizzata dai criminali informatici è l’utilizzo di un software che prova ogni combinazione di lettere, simboli e parole comuni per violare le credenziali. Per i codici deboli bastano solo pochi secondi o minuti per essere violati.

Una volta che gli hacker hanno accesso al tuo account, possono rubare le tue informazioni personali, bloccarti fuori dal tuo account o utilizzarlo per lanciare ulteriori attacchi. Un altro pericolo legato alle credenziali deboli è che possono essere facilmente indovinate sulla base delle informazioni disponibili al pubblico.

Come creare una password

La soluzione è utilizzare un generatore di password in grado di generare codici più lunghi e difficili da indovinare, creati utilizzando una serie casuale di numeri, lettere e caratteri speciali. Lo svantaggio è che rende difficile ricordare il codice quando ne hai bisogno. Ma potresti sempre utilizzarlo in maniera combinata con un gestore di password, e risolvere il problema.

Se hai una di queste password, cambiala subito

Ecco i codici più comuni. Se usi uno di questi, meglio cambiarlo immediatamente:

123456

123456789

admin

Qwerty

welcome

Password

Password1

p@ssw0rd

12345

Qwerty123

1q2w3e

12345678

111111

1234567890

Q2w3e4r5t