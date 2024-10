Niente Harry Potter per i detenuti britannici. L’Isola di Wight è rinomata a livello mondiale per il suo famoso festival di musica rock, ma c’è un’altra realtà meno nota che si trova sull’isola: un carcere maschile di massima sicurezza, HMP Isle of Wight, che ospita oltre 1.100 detenuti, molti dei quali sono criminali sessuali. Di recente, carcerati e personale hanno espresso preoccupazioni riguardo la limitata disponibilità di alcuni libri in biblioteca, in particolare i romanzi della serie Harry Potter.

Il divieto di libri per adolescenti

Ai detenuti dell’HMP Isle of Wight è stato vietato l’accesso ai libri della saga di Harry Potter. Lo riporta il britannico Daily Mail, secondo cui i dirigenti del carcere avrebbero considerato i libri per ragazzi “off limits” per gli uomini condannati per reati sessuali: i protagonisti della saga, come Harry, Ron e Hermione, sono infatti adolescenti. Una decisione che si inserisce in una politica volta a limitare contenuti che potrebbero potenzialmente alimentare fantasie inappropriate tra i detenuti.

La frustrazione di detenuti e personale

Un rapporto dell’Independent Monitoring Board (IMB) ha riportato che i detenuti hanno espresso frustrazione per questa restrizione. Nonostante l’aumento nel numero di utenti della biblioteca nell’ultimo anno, il divieto di alcuni libri avrebbe suscitato, secondo quanto riporta il tabloid, malcontento tra detenuti e personale. Nel rapporto dell’IMB si legge: «Una frustrazione che ci è stata segnalata dal personale della biblioteca riguarda la politica di stoccaggio dei libri approvata dal Ministero della Giustizia in una struttura che accoglie uomini condannati per reati sessuali». Questa politica, infatti, esclude un numero significativo di testi, inclusi quelli della saga di Harry Potter, in cui il protagonista principale è un adolescente. Nonostante le lamentele, i dirigenti del carcere hanno rifiutato di commentare ufficialmente la vicenda.

Il successo planetario di Harry Potter

I sette libri di Harry Potter, che raccontano le avventure del giovane mago e dei suoi amici, sono diventati un fenomeno globale, trasformati in altrettanti film e contribuendo alla fortuna multimilionaria della loro autrice, J.K. Rowling. Al centro delle avventure, il giovane mago Harry Potter e i suoi amici Ron Weasley e Hermione Granger mentre combattono il malvagio Lord Voldemort. Nel primo libro, Harry Potter e la pietra filosofale, pubblicato nel 1997 e trasformato in un film nel 2001, Harry ha solo 11 anni quando scopre di essere un mago e si iscrive alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Nell’ultimo libro, Harry Potter e i Doni della Morte, ha solo 17 anni.

La scelta del carcere per prevenire “fantasie sessuali”

Nel carcere di Wight, di libri di Harry Potter sono visti come potenzialmente pericolosi. Secondo una fonte interna alla prigione, il divieto è stato introdotto per prevenire “fantasie sessuali” tra i molestatori sessuali. La fonte ha dichiarato al Daily Mail: «Le carceri devono scoraggiare il comportamento tenuto dai trasgressori prima di essere incarcerati. Se questo significa non consentire libri che potrebbero scatenare un certo tipo di fantasia o comportamento, allora così sia».