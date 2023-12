I paesi più pacifici del mondo nel 2023

I l Global Peace Index misura i Paesi più pacifici del mondo. L'Italia è abbondantemente fuori dalla top ten

Mentre il mondo è afflitto da decine di conflitti, uno studio rivela quali sono i Paesi che per fortuna marciano in controtendenza e si possono considerare i più pacifici del globo. Islanda, Danimarca e Irlanda guidano il “Global Peace Index” dell’Institute for Economics and Peace per il 2023, che classifica 163 stati e territori indipendenti che comprendono il 99,7% della popolazione mondiale. I Paesi considerati più pericolosi del pianeta risultano invece Afghanistan, Yemen e Siria.

Cosa misura il Global Peace Index

Il “Global Peace Index“, ideato per valutare quanto i vari Paesi siano inclini o meno alla pace, utilizza 23 indicatori qualitativi e quantitativi, effettuando misurazioni in tre ambiti: il livello di sicurezza e protezione sociale; la portata del conflitto interno e internazionale in corso; il grado di militarizzazione. Il rapporto 2023 è stato redatto prima dell’escalation del conflitto Israele-Hamas esploso in ottobre così come dell’attività vulcanica in corso in Islanda. L’Institute for Economics and Peace, con sede a Sydney (Australia) è un think tank indipendente, apartitico e senza scopo di lucro.

Le caratteristiche di un Paese “pacifico”

I Paesi in vetta alla classifica, eccellono nell’accettazione dei diritti delle minoranze, cercano di garantire un’equa distribuzione delle risorse, mantengono buoni rapporti con gli Stati vicini e consentono il libero flusso delle informazioni. I risultati di quest’anno hanno rilevato che i livelli globali di pace sono peggiorati per la 13a volta in 15 anni.

Islanda domina la classifica dei Paesi più pacifici

Da quando l’indice è nato, nel 2008, l’Islanda ha sempre occupato il primo posto fra i Paesi più pacifici al mondo e il 2013 non ha fatto eccezione. Al vertice dell’indice si aggiungono Danimarca, Irlanda, Nuova Zelanda e Austria. L’Italia occupa il 34esimo posto, sotto Taiwan e sopra il Kuwait, in calo di due posizioni rispetto allo scorso anno. Il Regno Unito è al 37° posto.

Stati Uniti bocciati in pacifismo

Gli Stati Uniti sono considerati “bassi” nella scala della pace e si trovano al 131° posto nella lista, come l’anno scorso. Il rapporto evidenzia negli Stati Uniti un peggioramento della situazione nell’ambito della sicurezza e della protezione, in particolare “nella percezione della criminalità e negli indicatori del tasso di omicidi”.

I paesi più pacifici del mondo nel 2023

L’Europa si conferma come la regione più pacifica del mondo, ospitando sette dei dieci paesi più pacifici.

Islanda Danimarca Irlanda Nuova Zelanda Austria Singapore Portogallo Slovenia Giappone Svizzera

Il mondo è diventato meno pacifico

La nuova edizione dell’annuale Global Peace Index (GPI) mostra che negli ultimi 15 anni il mondo è diventato meno pacifico. La ricerca del 2023 rivela che il livello medio di pace globale è peggiorato dello 0,42%. Si tratta del 13° peggioramento negli ultimi 15 anni, con 84 paesi che migliorano e 79 che peggiorano rispetto agli indicatori di pace del 2022.

Afghanistan, Yemen e Siria i più pericolosi

L’Afghanistan è stato nominato il paese meno pacifico del mondo per l’ottavo anno consecutivo, seguito da Yemen, Siria, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo. La guerra in Ucraina ha avuto un impatto significativo sulla pace globale, con Ucraina e Russia che hanno registrato rispettivamente il principale e il quinto maggior livello di deterioramento della pace. Haiti, Mali e Israele sono stati gli altri paesi con i maggiori peggioramenti.

I paesi più pericolosi del mondo 2023

Afghanistan Yemen Siria Sudan del Sud Repubblica Democratica del Congo Russia Ucraina Somalia Sudan Iraq