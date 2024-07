I Simpson come i moderni Nostradamus: la popolare serie televisiva sembra, infatti, aver ancora una volta “predetto il futuro”, in questo caso per Kamala Harris, ora candidata democratica alla presidenza Usa.

L’episodio su Kamala Harris

Come ha riferito la Cnn, nell’episodio intitolato “Bart to the Future”, pubblicato nel 2000, Lisa Simpson cresce fino a diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti. Indossa un abito sorprendentemente simile a quello indossato dalla prima vicepresidente donna americana all’inaugurazione del 2021, compresi i suoi accessori. Al Jean, uno dei più noti scrittori della serie, ha commentato la somiglianza sui social media. “La ‘profezia’ dei Simpson di cui sono orgoglioso di far parte”, ha scritto su X. Non è la prima volta che un episodio dei Simpsons legge il futuro: nello stesso episodio del 2000, Lisa Simpson diventa infatti commander in chief dopo un “presidente Trump”, ben 16 anni prima che il tycoon fosse effettivamente eletto.

Le altre profezie dei Simpson

Un altro esempio significativo è l’assalto al Congresso americano del 6 gennaio 2021. In una puntata del 1999, Homer e Mel Gibson si lanciavano in un attacco simile, quasi a prefigurare gli eventi che si sarebbero verificati due decenni dopo. Ma le “profezie” dei Simpson non si limitano alla politica. Nel 1994, la serie mostrava un dispositivo portatile con correttore automatico, ben prima dell’avvento degli smartphone. Nel 1995, il futuro fidanzato di Lisa utilizzava uno smartwatch durante una chiamata, anticipando di vent’anni l’invenzione dell’iWatch. E che dire di Lady Gaga che volteggiava in aria durante il Super Bowl? Ebbene, anche questo evento era stato prefigurato in un episodio del 1998.

L’inquinamento e le intercettazioni

Tra le coincidenze più curiose, troviamo la vittoria del premio Nobel per l’economia da parte di Bengt Holmström, personaggio su cui Milhouse scommetteva in un episodio del 1993. E come dimenticare il celebre pesce a tre occhi, simbolo dell’inquinamento nella città di Springfield? Purtroppo, un pesce con questa mostruosa deformità è stato ritrovato davvero in Argentina, nei pressi di una centrale nucleare. C’è anche chi ha visto una profezia nell’episodio del 2007 in cui la famiglia Simpson teme che le loro conversazioni siano intercettate, mentre agenti dell’NSA li ascoltano. Sei anni dopo, infatti, scoppiò lo scandalo Snowden sulle rivelazioni della sorveglianza di massa da parte del governo americano.

Profezie, casualità o intuito?

Questo aspetto dei Simpson, oltre che il semplice intrattenimento, ha sempre affascinato i suoi estimatori. È difficile, se non impossibile, stabilire se si tratti di pura casualità o di una straordinaria capacità di intuizione. Ma il dato di fatto è che gli scrittori della serie sono spesso stati in grado di leggere la società e anticipare le tendenze.