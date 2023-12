L’iceberg più grande del mondo è alla deriva

U n enorme iceberg, grande due volte Londra, è tornato a muoversi dopo 30 anni

L’iceberg più grande del mondo ha ripreso a muoversi dopo 30 anni di stasi. L’A23a misura una superficie di circa 3.880 chilometri quadrati, più del doppio della dimensione della grande Londra. L’enorme massa di ghiaccio si era staccata dall’Antartide nell’agosto 1986 spostandosi soltanto un paio di centinaia di miglia dalla piattaforma di ghiaccio Filchner. L’iceberg era poi rimasto incagliato nel fondale del Mare di Weddell, a Nord-Ovest del continente antartico, diventando un’isola di ghiaccio.

Il movimento monitorato dagli scienziati

La notizia è stata comunicata su X (ex Twitter) dall’organizzazione britannica British Antarctic Survey, che ha documentato il viaggio dell’iceberg grazie alle immagini raccolte dal satellite europeo Sentinel-1, del programma di osservazione della Terra Copernicus di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea.

Il destino dell’iceberg A23a

I primi movimenti dell’iceberg sono stati osservati a partire dal 2020, ma nell’ultimo anno ha aumentato la velocità verso Nord e sta ora per superare la punta settentrionale della Penisola Antartica. Una volta raggiunto l’oceano aperto, dovrebbe poi frammentarsi a causa delle acque più agitate. Oggetti grandi come A23a devono essere costantemente monitorati dopo la rottura poiché potrebbero rappresentare una minaccia per le navi e per la fauna.

Perché A23a ha ripreso a muoversi

Ciò che ha permesso all’enorme iceberg di disincagliarsi dal fondale marino e tornare a muoversi sembra sia stata la progressiva riduzione delle sue dimensioni. Secondo gli esperti, che stanno monitorando i suoi spostamenti, la rotta sarà simile a quella degli altri giganti ghiacciati provenienti dal mare di Weddell: sarà quindi catturato dalla Corrente Circumpolare Antartica, la corrente oceanica che circonda completamente l’Antartide e che scorre in direzione Est, e proseguirà il suo viaggio entrando nell’Oceano Atlantico meridionale.

Gli iceberg più grandi di sempre

L’iceberg A23a è attualmente l’iceberg più grande del mondo, dal momento che il precedente primatista A-76, delle dimensioni di oltre 4.300 chilometri quadrati, si è disgregato dopo essersi staccato dall’Antartide nel 2021. Il record ufficiale dell’iceberg più grande mai documentato, però, spetta a B15, che si staccò dalla piattaforma di Ross nel 2000: la sua estensione arrivava a circa 11.000 chilometri quadrati.