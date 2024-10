Una brutta caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. È morta così Matilde Lorenzi, 20 anni, giovane promessa dello sci azzurro. Dopo l’incidente, è stata ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. Non ce l’ha fatta.

Campionessa con sua sorella

Una passione maturata in famiglia, quella per lo sci. Matilde Lorenzi, piemontese di Villarbasse, nel Torinese, condivideva l’amore per questa disciplina sportiva con sua sorella maggiore, Lucrezia, slalomista.

Doveva esordire in Coppa del Mondo

Tesserata per l’Esercito, cresciuta al Sestrière insieme alla sorella Lucrezia, Matilde Lorenzi avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre. Era campionessa italiana assoluta in SuperG, un titolo vinto nella passata stagione. Si era anche classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in Supergigante ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia. In Coppa Europa era arrivata undicesima, e aspettava di esordire in Coppa del Mondo.

Matilde Lorenzi, sci e hobby

In questi giorni era reduce da una vacanza a Ibiza. Amava, infatti, moltissimo il mare e vi si recava ogni volta che le era possibile. Aveva anche una passione per la cucina, le piaceva preparare soprattutto dolci per la sua famiglia. Tra i suoi hobby anche leggere romanzi e libri per la crescita personale. Spesso, poi, si dedicava all’uncinetto per rilassarsi. Lo aveva fatto anche prima delle gare: creava per amici e parenti fascette e cappellini.

Matilde Lorenzi, un tragico incidente

In primavera aveva subito problemi a un ginocchio, ma li aveva appena superati. Nei giorni scorsi, Matilde Lorenzi si stava allenando con il suo team sulla pista Gravald G1 in Val Senales, quando è caduta. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale San Maurizio di Bolzano, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. Nella caduta, infatti, ha battuto la testa. L’operazione d’urgenza per ricomporre un trauma cranio-facciale non è bastata a salvarle la vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’incidente è avvenuto in un tratto abbastanza pianeggiante. Gli sci si sono divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso. Da qui la caduta. Matilde Lorenzi ha sbattuto violentemente la testa sul terreno ghiacciato.

Il cordoglio dell’esercito

A dare la notizia della sua morte è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con un post sui social network dove ha espresso il più profondo cordoglio. Anche il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Carmine Masiello, ha espresso dolore per la morte di Matilde Lorenzi.

«Esprimo a nome di tutta la famiglia dell’Esercito e mio personale i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del caporale Matilde Lorenzi, che ha perso la vita in un tragico incidente di ieri durante un allenamento di slalom gigante in Val Senales (Bolzano)», ha fatto sapere attraverso un comunicato stampa, «tutto l’esercito si stringe idealmente ai cari di Matilde e partecipa con commossa solidarietà al dolore in questa drammatica circostanza».

