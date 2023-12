Mennuni (FdI): “La maternità sia la massima aspirazione delle ragazze”. Scoppia la polemica

" La maternità torni cool". Levata di scudi dalle opposizioni alle parole della senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni

“La mia mamma mi diceva sempre: ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia, devi ricordare sempre che hai l’opportunità di fare ciò che vuoi ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta”. Ospite di “Coffee break” su La7 la senatrice di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni, scatena la polemica delle opposizioni.

Mennuni: “La maternità? Una missione, torni cool”

“Questa è una cosa che anche noi donne della mia generazione, di 46-47 anni, dobbiamo ricordare alle nostre figlie”, sottolinea l’esponente di FdI ponendo poi l’accento sulla “missione – la vogliamo chiamare così perché penso che sia una cosa bella – di mettere al mondo dei bambini che saranno i futuri cittadini”. Aggiunge infine: “Noi dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni” in modo tale che “la maternità” possa “diventare di nuovo cool. Dobbiamo far sì che le ragazze e i ragazzi di 18-20 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere su famiglia”.

L’opposizione insorge: “Nostalgia del Medioevo”

Le affermazioni di Lavinia Mennuni hanno fatto insorgere le forze dell’opposizione, specialmente Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Non ci sta la vicepresidente del M5S, Chiara Appendino, che parla di “nostalgia del Medioevo“. Le fanno eco le esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Femminicidi, secondo cui le parole di Mennuni “non vanno prese come un episodio estemporaneo, ma rappresentano nella loro cruda semplicità il manifesto ideologico del partito di Giorgia Meloni, il sintomo concreto del pericolo enorme di regresso che il nostro Paese sta vivendo sul fronte dei diritti e della parità di genere“.

Pd sulla Mennuni: “Rispunta il modello di famiglia patriarcale”

Levata di scudi anche dal Partito democratico. “L’Italia deve diventare un Paese con una democrazia paritaria matura, mentre con questa destra rispunta sempre il modello di famiglia patriarcale, che peraltro neanche gli stessi esponenti politici praticano”, attacca la senatrice dem, Valeria Valente. E Ilenia Malavasi, deputata del Pd, scrive su X: “E io che pensavo che la prima aspirazione per tutte le donne fosse ‘essere felici‘. Siamo nel 2023, ma sul calendario della Senatrice Mennuni c’è scritto 1923″.

Calenda: “Ogni giorno una baggianata”

Il leader di Azione, Carlo Calenda, non le manda a dire: “Ogni giorno, più o meno alla stessa ora, c’è una baggianata che finisce per diventare il refrain delle successive 24 ore. Quindi oggi facciamo diventare ‘cool’ la maternità (e il Vaticano… perché così ha detto). Qualsiasi cosa voglia dire. Ma entro il pomeriggio, perché domani c’è già un’altra sparata che ci aspetta”.

Iv: “Ruolo delle donne ridotto a pura funzione biologica”

Per Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera, ancora, si tratta di “un modo per banalizzare e svilire l’esperienza fondativa dell’umanità“. E Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Iv, commenta così: “Le parole di Lavinia Mennuni sulla maternità mettono a nudo quale sia la vera concezione che FdI ha delle donne nella società: non protagoniste del loro destino ma ridotte a una pura funzione biologica“.