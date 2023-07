Mondiali di calcio femminile 2023: le azzurre sognano

F ari puntati sui Mondiali di calcio femminile in programma dal 20 luglio in Australia e in Nuova Zelanda. Favorite le giocatrici statunitensi, ma le azzurre sono pronte a stupire

Attesa per l’inizio dei Campionati Mondiali di calcio femminile, in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. In totale saranno 736 le calciatrici presenti nell’emisfero australe per la nona edizione di questa Fifa Women’s World Cup. La gara l’esordio per le azzurre, contro l’Argentina, si disputerà lunedì 24 luglio alle 18 (ore 8 italiane) all’Eden Park di Auckland. Trentadue le squadre presenti al Mondiale.

Sofia Cantore

Fase a gironi ed eliminazione diretta

Saranno trentadue le squadre impegnate in questo Mondiale, suddivise in otto gironi da quattro. Le migliori due di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta a sedici squadre.

Si inizia con Nuova Zelanda-Norvegia

La gara inaugurale del Mondiale, tra Nuova Zelanda e Norvegia (in onda su Rai Sport), è in programma giovedì 20 luglio (19 locali, 9 italiane) all’Eden Park di Auckland.

Lucia Di Guglielmo con la Bertolini

Mondiali, il girone delle azzurre

La Nazionale italiana di Milena Bertolini è inserita nel Gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina.

Le prime tre partite dell’Italia

Le tre gare del girone saranno trasmesse in diretta su Rai 1. Dopo il debutto con l’Argentina del 24 luglio, l’Italia affronterà al Regional Stadium di Wellington Svezia (semifinalista agli ultimi Europei) e Sudafrica, rispettivamente sabato 29 luglio (19.30 locali, 9.30 italiane) e mercoledì 2 agosto (19 locali, 9 italiane).

Le azzurre convocate ai Mondiali

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan)

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

I club più rappresentati

La Roma è il club più rappresentato (8 calciatrici), seguito da Juventus (7), Fiorentina, Milan, Sassuolo (2), Inter e Barcellona (1). La calciatrice con più presenze in Nazionale è Cristiana Girelli (103): l’attaccante della Juventus è anche la più impiegata sotto la gestione Bertolini (60 caps) nonché miglior marcatrice della squadra con 53 reti all’attivo.

Statunitensi favoritissime

Gli Stati Uniti, che cercano il terzo titolo consecutivo, sono la squadra da battere. Le inglesi campionesse d’Europa sono tra le pretendenti al titolo. Altre due squadre europee sembrano una spanna sopra le altre: la Svezia e la Germania, squadra vicecampione d’Europa, che occupano con gli Usa i primi quattro posti nel ranking Fifa, seguite dalla Francia, sempre pericolosa, e dalla Spagna. Ma ci sono tante speranza anche per le azzurre di migliorare l’exploit dei quarti di finale di Francia 2019.

I Gruppi

Gruppo A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine e Svizzera

Gruppo B: Australia, Repubblica d’Irlanda, Nigeria e Canada

Gruppo C: Spagna, Costarica, Zambia e Giappone

Gruppo D: Inghilterra, Haiti, Danimarca, Cina

Gruppo E: Stati Uniti, Vietnam, Olanda, Portogallo

Gruppo F: Francia, Giamaica, Brasile, Panama

Gruppo G: Svezia, Sudafrica, Italia, Argentina

Gruppo H: Germania, Marocco, Colombia, Korea del Sud