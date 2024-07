Fanno rabbrividire gli ultimi dati dell’Oms sulla violenza subita dalle adolescenti per mano degli stessi partner. Fra le ragazze che hanno un partner, una su 6 è stata vittima di aggressioni o violenza sessuale; una su 4 (circa 19 milioni) ne sarà vittima prima del compimento dei 20 anni. Lo rende noto un’analisi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicata su The Lancet Child & Adolescent Health.

Dal punto di vista della salute, si sottolinea che la violenza aumenta la probabilità di depressione, ansia, infezioni a trasmissione sessuale e molte altre condizioni fisiche e psicologiche.

I dati sulle ragazze tra i 15 e i 19 anni

Lo studio utilizza i dati del database globale sulla prevalenza della violenza contro le donne – gli ultimi

disponibili su scala globale – pubblicato nel 2018 e prende in considerazione i dati relativi alle ragazze tra i 15 e i 19 anni, una popolazione particolarmente vulnerabile.

Le condizioni sociali che amplificano la violenza

Secondo l’analisi, il fenomeno è diffuso a tutte le latitudini, sebbene esistano ampie differenze tra i diversi Paesi: in generale la violenza da parte del partner contro le adolescenti è più comune nei contesti a basso reddito, in quelli in cui le ragazze hanno minore istruzione e scarsi diritti economici e sociali (come la proprietà).

Matrimoni forzati per le ragazze: violenza più frequente

Il matrimonio in giovane età – una pratica che si stima riguardi una ragazza su 5 nel mondo – è una delle condizioni che più espone al rischio di essere vittima di violenza. “Le differenze di età dei coniugi creano squilibri di potere, dipendenza economica e isolamento sociale, con un aumento della probabilità di subire abusi”, spiega l’Oms.

Violenza sulle adolescenti: le regioni del mondo più colpite

Secondo i dati, “le regioni più colpite sono l’Oceania (47%) e l’Africa centrale sub-sahariana (40%), mentre i tassi più bassi si registrano in Europa centrale (10%) e Asia centrale (11%)”, aggiunge l’Oms. “Anche tra i Paesi esiste una differenza sostanziale: da circa il 6% delle ragazze adolescenti sottoposte a violenza nei Paesi meno colpiti, al 49% in quelli con i tassi più alti”. Per l’Italia, l’analisi utilizza dati Istat relativi al 2014; all’epoca il 5% delle ragazze tra 15 e 19 anni aveva dichiarato di aver subito violenza fisica o sessuale nell’anno precedente.

“Garantire istruzione alle ragazze e parità di genere”

“La violenza da parte del partner inizia in modo allarmante e precoce per milioni di giovani donne in tutto il mondo”, ha affermato Pascale Allotey, direttrice del dipartimento sulla Salute sessuale e riproduttiva dell’Oms. “Dato che la violenza durante questi anni cruciali può causare danni profondi e duraturi, deve essere presa più seriamente come problema di salute pubblica”, ha aggiunto Allotey.

“Per porre fine alla violenza di genere, i Paesi devono mettere in atto politiche e programmi che aumentino l’uguaglianza per le donne e le ragazze”, ha affermato la principale autrice dello studio, Lynnmarie Sardinha, responsabile tecnica per i dati e le misurazioni sulla violenza contro le donne all’Oms. “Ciò significa garantire l’istruzione secondaria a tutte le ragazze, la parità di genere nei diritti di proprietà e porre fine a pratiche dannose come i matrimoni precoci”, ha concluso.