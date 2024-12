Con l’avvicinarsi delle feste, le famiglie italiane iniziano a fare scorta dei classici dolci natalizi, ma quanto incideranno quest’anno sul nostro budget panettoni, pandori e torroni? Il Codacons ha monitorato le variazioni dei prezzi delle leccornie da gustare sotto l’albero. Se da un lato i costi di panettoni e pandori non aumentano di molto, dall’altro volano alle stelle i prodotti guarniti con il cioccolato come i torroni.

L’enorme business di panettoni e pandori

Pandori e panettoni, così radicati nelle abitudini natalizie degli italiani, sono consumati in quantità enormi: il Codacons stima che il loro mercato abbia un valore annuale di circa 700 milioni di euro, con quasi 100.000 tonnellate prodotte dai grandi marchi. Un vero e proprio affare che non sembra risentire troppo delle piccole oscillazioni dei prezzi.

Aumenti contenuti per panettoni e pandori industriali

Secondo l’analisi del Codacons, i prezzi di pandori e panettoni sono leggermente aumentati quest’anno: il costo medio nelle principali catene commerciali varia tra i 5 e i 7 euro, salendo fino a 14 euro per i prodotti di alta gamma. Se invece si opta per i marchi dei supermercati, il prezzo oscilla tra i 3,50 e i 5 euro. Per i pandori e i panettoni industriali si tratta di un piccolo rincaro rispetto allo scorso anno, circa il +4%, ma occorre considerare – precisa l’associazione dei consumatori – che «nel precedente biennio i rincari, anche per effetto del caro-energia, erano stati particolarmente consistenti».

Panettoni e pandori artigianali e firmati dagli chef

Per chi desidera una qualità superiore, le versioni artigianali del panettone e del pandoro hanno costi decisamente più elevati. Per acquistare questi prodotti di pasticceria, realizzati con ingredienti selezionati e seguendo ricette tradizionali, bisogna essere pronti a sborsare in media tra i 30 e i 35 euro. I panettoni firmati da chef rinomati, rileva il Codacons, possono arrivare a costare anche 60 euro.

Impennata dei prezzi per il torrone al cioccolato

Se il panettone e il pandoro sono i protagonisti della tavola natalizia, il torrone non può mancare. Fra i dolci delle feste più gettonati, è prodotto in Italia in decine di varianti. Le ricette variano da regione a regione, morbido o croccante, con mandorle, nocciole o pistacchi. Purtroppo per gli amanti del torrone al cioccolato, questa assoluta goloseria ha subito un’impennata dei prezzi: «Il primato dei rincari spetta quest’anno ai classici torroni al cioccolato, – rende noto il Codacons – con i listini delle principali marche che risultano in crescita del 30% rispetto allo scorso anno, con punte in alcune catene commerciali del +53%».

Il prezzo del cacao schizzato alle stelle

Dietro questo aumento, c’è la crisi internazionale del cacao, che ha visto i suoi prezzi schizzare alle stelle nel 2024. «Nel corso dell’anno – spiega l’associazione – le quotazioni di tale materia prima hanno raggiunto sui mercati valori record che hanno sfiorato i 12mila dollari la tonnellata la scorsa primavera, mentre oggi il prezzo internazionale del cacao risulta più alto di circa il 107% rispetto a fine 2023. Una crisi che ha impattato in modo diretto sui prezzi dei dolci tipici natalizi realizzati con tale materia prima».

Pandori e panettoni al cioccolato… più salati

L’aumento del costo del cacao ha influenzato l’aumento dei prezzi dei torroni e degli altri dolci natalizi al cioccolato: come precisa il Codacons, «pandori e panettoni nella loro variante al cioccolato (glassati, con creme al cacao, ecc.) gli aumenti sono in media il 12,5%».

