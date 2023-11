Paola Cortellesi compie 50 anni da regina del cinema

A ttrice, imitatrice, cantante, Paola Cortellesi è una delle artiste più amate dal pubblico. A 50 anni il suo primo film da regista sta sbancando il botteghino. Il tema, la violenza sulle donne, non potrebbe essere più attuale

Per Paola Cortellesi il 50esimo compleanno non poteva cadere in un periodo più significativo. Attrice, presentatrice, cantante, comica, sceneggiatrice e infine regista di un film che proprio in queste settimane sta facendo registrare il record di incassi, “C’è ancora domani”. Nata il 24 novembre 1973 a Roma, la Cortellesi si è fatta apprezzare per la sua intelligente ironia, le sue eccellenti doti canore (ha duettato con molti artisti fra cui Gianni Morandi, Laura Pausini e Giorgia) e la capacità di reinventarsi nel toccante ruolo drammatico della sua opera prima per il grande schermo.

La lunga carriera televisiva della Cortellesi

L’esordio a soli 13 anni quando interpretò la canzone “Cacao Meravigliao”, sponsor immaginario dell’iconica trasmissione “Indietro tutta!” condotta dalla coppia Arbore-Frassica. Poi negli anni ’90 la partecipazione a vari programmi tv come “Macao” e “La posta del cuore”. Tra le sue prime conduzioni, gli interventi sul palco del Festival di Sanremo accanto a Simona Ventura nel 2004 e programma tutti suoi come “Nessun dorma” (2004) e “Non perdiamoci di vista” (2008).

Imitatrice irresistibile per la Gialappàs

Esilaranti le sue imitazioni politiche, cantanti, attrici a personaggi pubblici compresa Michelle Obama per la gioia della “Gialappàs Band” con cui ha lavorato ripetutamente.

Più di trenta film per il grande schermo

Paola Cortellesi, che ha oltre trenta film all’attivo come interprete, ha girato pellicole di successo come “Gli ultimi saranno ultimi” (prima in teatro e poi al cinema), “Come un gatto in tangenziale”, “La befana vien di notte”, oltre a “Chiedi se sono felice”, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

La capacità della Cortellesi di cambiare registro

Irresistibili i duetti con Claudio Bisio per “Zelig” e le intense interpretazioni lontane dalla comicità nel cinema come “Due partite”, “Figli”, “Petra” (serie tv dai romanzi di Alicia Gimenez Bartlett).

Il sodalizio artistico e di vita con Riccardo Milani

Paola Cortellesi è anche sceneggiatrice fin da “Scusate se esisto” (2014) di Riccardo Milani, il regista sposato nel 2011 dopo nove anni di fidanzamento e padre dell’unica figlia, Laura.

20 milioni di euro incassati da “C’è ancora domani”

Il debutto come regista di Paola Cortellesi è stato col botto. “C’è ancora domani”, un toccante film ambientato nella Roma del secondo dopoguerra che affronta il tema della violenza sulle donne e del loro riscatto, ha superato la soglia dei 20 milioni di euro al boxoffice. Tre i premi vinti dalla pellicola alla Festa del Cinema.