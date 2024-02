Tecnovisionarie®: nuova edizione insieme a Donna Moderna

L a nuova edizione del Premio Internazionale Tecnovisionarie® si intitola “Transizione ecologica: le protagoniste di una nuova cultura dell’Acqua” ed è promosso da Women&Tech® insieme a Donna Moderna come media partner

Chi sono le Tecnovisionarie®?

Sapete chi sono le Tecnovisionarie®? Donne che, nella loro attività professionale, possiedono visione, privilegiando l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l’etica. Dal 2008 Women&Tech® dedica loro un premio, che in questi anni ha già attribuito a 160 donne. «L’edizione 2024 del Premio Internazionale Tecnovisionarie® si intitola “Transizione ecologica: le protagoniste di una nuova cultura dell’Acqua” e ha come media partner Donna Moderna» spiega Gianna Martinengo, presidente di Women&Tech® ETS e ideatrice dell’iniziativa. «Vogliamo celebrare le donne che hanno contribuito in modo significativo alla gestione sostenibile dell’acqua, in campo scientifico e tecnologico, ma anche artistico e sportivo».

La premiazione delle Tecnovisionarie®

La premiazione, a opera di una giuria composta da esperti di vari settori, si terrà il 29 maggio 2024 a Milano. Le segnalazioni di Tecnovisionarie® per la XVIII edizione del Premio possono essere effettuate online entro il 31 marzo 2024 sul sito www.tecnovisionarie.eu/premio-tecnovisionarie-2024-acqua.

Premio Internazionale Tecnovisionarie® 2024: il valore, inestimabile, della risorsa acqua

I motivi da cui scaturisce l’idea del Premio Internazionale Tecnovisionarie® 2024 sono tanti. Tra questi, la consapevolezza che senza acqua nessuna forma di vita è possibile, che si tratta di un bene disponibile in “quantità NON infinita” e che nessuno di noi è in grado di riprodurre tale bene artificialmente. Va anche ricordato che il 6° Obiettivo fissato dall’Onu nell’Agenda 2030 è quello di garantire a chiunque di disporre di acqua “pulita” e dei cosiddetti servizi igienici di base: oggi 1 miliardo di persone non dispongono di acqua potabile e ben 2, 6 miliardi non dispongono dei servizi igienico sanitari. Non solo: il 40% della popolazione mondiale vive in regioni che soffrono di stress idrico, ovvero in luoghi dove la domanda di acqua è superiore alle risorse disponibili, percentuale che si stima aumenterà fino al 55% nel 2050. Il Premio pone l’accento da un lato sulle tecnologie emergenti in ambiti come la depurazione avanzata, la desalinizzazione sostenibile e i sistemi intelligenti di monitoraggio e risparmio idrico, dall’altro promuove iniziative che mirano a sensibilizzare la società sulla conservazione dell’acqua, incoraggiando il coinvolgimento attivo di comunità, scuole e organizzazioni.

Le discipline interessate dal Premio Internazionale Tecnovisionarie®

Sono numerosi gli ambiti all’interno dei quali si possono incontrare eccellenze femminili che hanno dedicato occasionalmente, o dedicano stabilmente, la loro professionalità al tema dell’acqua: dall’idrologia alle scienze marine e oceanografiche, dalle scienze ambientalli all’ingegneria idraulica, dalle scienze agrarie alla chimica delle acque. L’arte stessa in tutte le sue declinazioni può svolgere un ruolo significativo nel diffondere una nuova cultura dell’acqua, perché ha il potere di comunicare in modo emotivo e coinvolgente, superando le barriere linguistiche. Anche lo sport è unito all’acqua in una sinergia potente e affascinante, dagli immensi oceani alle piscine olimpiche, l’acqua infatti offre un palcoscenico unico per atleti di diverse discipline sportive.

I criteri di valutazione

Il Premio Internazionale Tecnovisionarie® celebra le donne che hanno contribuito in modo significativo alla gestione sostenibile dell’acqua. Le candidate saranno valutate sulla base dell’innovazione delle loro idee, l’impatto sociale e ambientale delle loro azioni e la loro capacità di ispirare un cambiamento positivo. La giuria, composta da esperti di vari settori, valuterà i contributi in termini di originalità, efficacia, e sostenibilità a lungo termine.