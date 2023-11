Quanto costa avere un amante: la stima del sito di incontri

T radire il proprio partner ha costi economici non irrilevanti, ma inferiori a quelli di una separazione. Ecco, secondo una ricerca, quanto spendono uomini e donne che portano avanti una relazione clandestina

Avere un amante costa meno che divorziare. È quanto è emerso da una ricerca condotta da Ashley Madison, una piattaforma di incontri per coppie sposate con oltre 80 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Infatti, mentre il costo medio annuo di una separazione è di circa 16.588 euro, mantenere un amante ne costa 4.657. Il Paese europeo dove si tradisce di più è la Spagna, seguita da Francia, Italia e Germania.

L’infedeltà femminile è in aumento

Il mercato dell’infedeltà extraconiugale è seducente. Centinaia di migliaia di persone spendono ogni mese molti soldi per la loro relazione furtiva. Alcuni sborsano più di altri. Dipende dall’interesse, dalla generosità e dal budget. E non si tratta solo di uomini. Sempre più spesso sono le donne ad assaggiare il frutto proibito; infatti, in tutti i paesi in cui opera Ashley Madison, l’infedeltà femminile è in aumento.

Al di là delle questioni morali, avere una relazione clandestina richiede nervi d’acciaio, una buona memoria e prudenza, oltre a un budget per viaggi e regali, in particolare fiori, cioccolatini, lingerie e sex toys, gli articoli che le persone infedeli acquistano di più.

Ecco quanto costa avere un amante

Il budget medio annuo stimato da Ashley Madison per i suoi utenti è distribuito tra hotel (in media, 1.944 euro), ristoranti (circa 618 euro), regali (tre all’anno per un totale di circa 408 euro). Inoltre: palestra, vestiti, prodotti di bellezza e per la cura della persona, per un totale di circa 600 euro l’anno.

In questo elenco di esborsi, l’azienda evidenzia due voci importanti: fiori per il partner principale (una volta al mese, 640 euro) e regali speciali, sempre per il partner ufficiale (due all’anno, 686 euro). Vale la pena notare che un segno che il proprio partner sta tradendo è che lui o lei diventa più sensibile ai dettagli e fa più regali.

I traditori creano un budget ad hoc

Anche la comunità di incontri online francesi Gleeden ha una propria stima dei costi. In particolare, circa il 26% dei traditori (80% uomini e 20% donne) afferma di avere un importo ogni mese da spendere con il proprio amante. La maggior parte non spende molto, tra i 50 e i 60 euro al mese. Solo pochi pagano più di 160 euro al mese. Per i soggiorni in hotel, la maggior parte delle persone spende tra i 50 e i 500 euro al mese.

Avere un amante migliora la relazione col partner?

Secondo uno studio di Dylan Selterman, professore associato presso il dipartimento di psicologia della Johns Hopkins University di Baltimora, nel Maryland, i traditori di solito non provano rimorso o rimpianto per le loro relazioni.

Inoltre, la maggior parte considera la relazione extraconiugale positiva per la coppia. Un’altra ricerca ha evidenziato che la motivazione del tradimento non ha nulla a che fare con la mancanza di amore romantico per il partner principale, ma piuttosto con la mancanza di soddisfazione sessuale. In effetti, la maggior parte dei fedifraghi è convinta che la relazione primaria migliori un po’, o anche molto, come risultato dei loro tradimenti.

I costi per mantenere segreta la relazione

Ma un fine settimana di sesso e dissolutezza fuori città non richiede solo il pagamento dell’hotel. Un numero considerevole di persone si rivolge a società che aiutano a fornire alibi ai propri coniugi.

Queste aziende mettono insieme prove che rendono plausibile che l’assenza di un adultero dalla casa di famiglia sia dovuta al lavoro. Creare un alibi per un weekend costa tra i 150 e i 160 euro, a seconda della complessità del compito. Tutti gli alibi sono unici e realizzati su misura per il cliente. A sorpresa, la maggior parte delle persone che si rivolge a queste società è costituita da donne.