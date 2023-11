Quanto inquinano i jet privati delle celebrità: i dati sono sconvolgenti

S tar dello spettacolo, capi d'azienda e magnati viaggiano a bordo di jet privati anche per tratte molto ridotte. L'impatto a livello di emissioni è preoccupante: l'indagine del "Guardian"

Una ricerca del “Guardian” mette in luce l’impressionante impatto inquinante che hanno i jet privati di celebrities, amministratori delegati, oligarchi e miliardari vari. La testata britannica ha utilizzato dati pubblici per monitorare i voli di aerei privati ​​posseduti o utilizzati da personalità come Elon Musk, Kylie Jenner, i Rolling Stones e la famiglia Murdoch per 21 mesi. Dai risultati emerge che dall’inizio del 2022, i jet privati ​​appartenenti a 200 celebrità – in un totale di 44.739 viaggi – abbiano emesso circa 415.518 tonnellate di CO2, l’equivalente delle emissioni prodotte da quasi 40.000 cittadini britannici.

Il Boeing usato dai Rolling Stones

Tra gli aerei più inquinanti figura un Boeing 767 a fusoliera larga utilizzato dai Rolling Stones. Si stima che abbia emesso 5.046 tonnellate di CO2, una quantità di inquinamento equivalente a quello attribuibile a una persona che prenda 1.763 voli andata e ritorno da Londra a New York in classe economica.

Oltre 1.500 voli per il jet di Lawrence Stroll

L’aereo di Lawrence Stroll, il miliardario proprietario del team Aston Martin di Formula 1, ha registrato un totale di ben 1.512 voli dall’inizio del 2022, molti dei quali di soli 15 minuti.

L’impronta di carbonio di jet degli oligarchi

Trentanove jet collegati a 30 oligarchi russi – tra cui Roman Abramovich, Leonid Mikhelson e il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, recentemente scomparso – sono stati responsabili di 30.701 tonnellate di CO2: l’equivalenti dell’impronta di carbonio prodotta da circa 1.000 russi.

Sempre più voli dopo la pandemia

Il Guardian segnala un forte aumento dell’uso dei jet privati ​​dopo la pandemia di Covid-19. L’anno scorso, l’attività dei jet privati ​​in Europa ha registrato il livello più alto dal picco del 2007 e le previsioni indicano che quest’anno le vendite di questi apparecchi ​​probabilmente raggiungeranno il livello più alto mai registrato.

La scelta di Taylor Swift dopo le critiche

Alcune celebrità, come Taylor Swift, anch’essa inclusa nell’analisi, sembrano aver cambiato radicalmente il loro comportamento dopo essere state criticate per l’uso eccessivo di jet privati. L’aereo della Swift è stato avvistato in volo una media di 19 volte al mese tra gennaio e agosto 2022. Da quando ha ricevuto pubblicità negativa , la sua frequenza media di volo è scesa a poco più di due al mese.