Robot umanoidi in serie, come cambierà il mondo entro il 2035

R obot operai, chirurghi, docenti, assistenti per anziani. Entro i prossimi dieci anni vivremo circondati dagli androidi. Ma più che avere paura, sarebbe meglio prepararsi a conviverci

Robot umanoidi che assistono gli anziani, insegnano ai ragazzi, lavorano nelle fabbriche. Il futuro che ci aspetta è già qui. Basta guardarci intorno: la Cina ha pubblicato piani per la produzione in massa di robot entro il 2025. Le aziende occidentali, tra cui Tesla di Elon Musk, fanno a gara per produrre i propri umanoidi. Ma questi androidi come cambieranno il mondo?

Entro il 2035 i robot umanoidi occuperanno molti posti di lavoro

Secondo gli esperti, nel decennio che sta iniziando la tecnologia crescerà “in modo esponenziale”. Goldman Sachs ha previsto che il mercato dei robot umanoidi potrebbe valere 150 miliardi di dollari all’anno in tutto il mondo entro 15 anni. Che i robot umanoidi saranno utilizzabili nelle fabbriche tra il 2025 e il 2028, e in altri lavori entro il 2030-2035.

La tecnologia potrebbe avere un impatto positivo in molti campi, ma le persone dovranno prepararsi per questo. Le previsioni suggeriscono che fino a un quarto di tutti i posti di lavoro potrebbe essere influenzato dalla robotica e dalla tecnologia di intelligenza artificiale. Il che fa paura a tantissime persone.

I timori più grandi sono legati alla perdita di lavoro. Ma si può fermare il progresso? Piuttosto che passare il tempo a temere, non sarebbe meglio accettare il cambiamento e prepararsi ad affrontare quello che sta arrivando?

Imparare a vivere in un mondo di robot umanoidi

Alcuni esperti hanno spiegato al Daily Mail che adesso è il momento di fare ricerche su quali ruoli lavorativi “aggiungeranno ancora valore” in un mondo di robot umanoidi. “Se non formiamo le persone, se non anticipiamo, se non cambiamo radicalmente i programmi scolastici, per esempio, sarà troppo tardi”, hanno spiegato.

La Tesla di Elon Musk sta costruendo un robot chiamato Optimus che mira a svolgere qualsiasi compito che un essere umano possa svolgere. Lo stesso Musk ha detto che il suo impatto potrebbe essere “più significativo” delle auto prodotte dall’azienda. D’altra parte, questi robot umanoidi saranno presto in grado di fare qualsiasi cosa.

I robot si prenderanno cura delle persone anziane

Per esempio, sostituiranno gli assistenti umani e si prenderanno cura di anziani e giovani che soffrono di disturbi come l’autismo. Ormai i robot reagiscono alle emozioni e leggono il comportamento. Avremo robot in grado di gestire disturbi mentali, disturbi comportamentali, di lavorare con bambini e anche con adulti.

Il mondo sta invecchiando, presto avremo tantissime persone con più di 65 anni. I robot possono entrare in gioco, per sostenere e aiutare i più fragili, il che potrebbe consentire alle persone di vivere più a lungo.

Gli androidi sono già nelle fabbriche

I robot umanoidi lavoreranno anche nelle fabbriche e nelle costruzioni. Amazon ha testato un robot umanoide, che adesso lavora in uno dei suoi centri. Gli esperti ritengono che un giorno le fabbriche “a luci spente”, senza esseri umani che lavorano, potrebbero essere la norma.

Lisa Farrell, Business Development Manager di The National Robotarium, ha detto al Daily Mail: “Entro il 2035, i robot umanoidi avranno un profondo impatto sulla società e sull’economia mondiale. La produzione di massa di robot a prezzi ragionevoli è realizzabile con economie di scala e progressi tecnologici, e prevediamo che tutti i tipi di robot supporteranno la forza lavoro nei settori manifatturiero, sanitario, edile, dei trasporti, dell’ospitalità e altro ancora”.

I robot intelligenti possono aumentare la produttività, migliorare il controllo della qualità e aiutare a svolgere compiti ripetitivi o pericolosi.

Gli umanoidi insegneranno ai giovani

I robot nell’istruzione sono un mercato in rapida crescita, che si prevede raggiungerà i 3,1 miliardi di dollari entro il 2025. Gli umanoidi possono assumere molti ruoli diversi all’interno delle classi. Per esempio, possono lavorare come assistenti didattici nelle scuole.

Angelo Cangelosi, professore di intelligenza artificiale e cognizione presso l’Università di Manchester, ha spiegato al Daily Mail che i prossimi cinque-dieci anni vedranno i robot migliorare in compiti come il trasporto di piccoli oggetti e l’organizzazione di conversazioni significative. Tuttavia, gli umanoidi “completamente autonomi” impiegheranno più tempo per emergere.

Ci sarà sempre più bisogno di tecnici robotici

“Alcuni compiti ripetitivi possono essere svolti più facilmente dai robot”, ha detto Cangelosi, “ma avremo sempre bisogno di tecnici robotici che monitorino e assistano questi robot”.

I progressi graduali nella robotica e nell’intelligenza artificiale daranno alla società il tempo di pianificare questi cambiamenti.

I chirurghi robot salveranno vite umane

I chirurghi robot saranno rivoluzionari in aree remote, dove possono realizzare interventi chirurgici su persone che altrimenti non avrebbero accesso a queste cure. Ma anche sul campo di battaglia.

I robot possono fare chirurgia di precisione molto meglio dell’essere umano, perché l’occhio umano e le dita umane sono limitate nelle abilità. Su un campo di battaglia, i primi 30 secondi dopo un ferimento sono cruciali in termini di sopravvivenza, e i robot non devono preoccuparsi di essere feriti.

I robot umanoidi cambieranno l’agricoltura

Grazie ai robot umanoidi si avrà una svolta nell'”agricoltura di precisione”, che aiuterà ad affrontare la carenza di cibo che affligge il mondo. Gli androidi possono aiutare ad aumentare la produzione e anche nella raccolta dei frutti della terra.