Scherma, tripletta italiana nel fioretto ai mondiali

S torico tris delle azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma: sul podio Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto

Storico trionfo azzurro ai Mondiali di scherma a Milano: tre italiane sul podio del fioretto femminile. L’oro è andato ad Alice Volpi che ha sconfitto in finale Arianna Errigo (15-10), al ritorno in pedana dopo la maternità. Medaglia di bronzo (al pari dell’americana Kiefer) Martina Favaretto, battuta in semifinale dalla Errigo. Un podio tutto italiano nel fioretto non capitava da Torino 2006, con il trio Granbassi, Vezzali, Trillini.

Fioretto, Volpi: “Uno dei momenti più belli”

Alice Volpi, ha suo secondo oro iridato individuale in carriera dopo Wuxi 2018, ha commentato così il trionfo: “Un giorno magnifico, sono stanca morta sveglia dalle 6, ma è uno dei momenti più belli della

mia vita. Ogni assalto è stato duro, mi mancava una finale con Ary: lei è un fenomeno, spero di raggiungere quel che ha raggiunto lei“.

Fioretto, Errigo: “Vivere questo a 35 anni è fantastico”

Per Arianna Errigo, tornata alle gare dopo essere diventata mamma di due gemelli, si tratta della decima medaglia mondiale individuale (2 ori, 3 argenti e 5 bronzi). L’atleta azzurra – che nei quarti ha eliminato la francese Ysaora Thibus, campionessa del mondo uscente – ha commentato così il suo argento: “Sono tanto felice, anche se è strano: di solito non lo sono mai quando perdo. Me la sono goduta, è un argento inaspettato. E’ l’ottava medaglia a un Mondiale, non è stato per niente facile essere qui. Vivere tutto questo a 35 anni è fantastico. La vittoria di Alice? E’ stata bravissima, ha fatto una gara impeccabile. Oggi è stata più forte”.

Fioretto, Favaretto: “Siamo una nazione fortissima”

Le parole infine di Martina Favaretto, bronzo mondiale nel fioretto: “Siamo state veramente brave, quasi siamo riuscite nell’impresa degli europei (quattro ai primi 4 posti, ndr). Siamo una nazione fortissima. Adesso dobbiamo ripeterci e vincere la gara a squadre come l’anno scorso”.