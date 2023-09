Shopping experience, una donna su tre si sente insicura del suo corpo

I risultati dell'indagine del motore di ricerca di moda Stileo sulle sensazioni dei consumatori durante l'esperienza di acquisto: il 45% delle donne compra abiti più stretti rispetto alla propria taglia

Gli italiani e la shopping experience. Negli ultimi anni sempre più brand hanno scelto di promuovere una moda più inclusiva, ma è stato fatto abbastanza per aumentare l’autostima dei consumatori? Durante l’esperienza di un acquisto, come si sentono nei confronti del proprio corpo? Stileo, motore di ricerca di moda leader in Italia, lo ha chiesto a più di 2.500 utenti nel nostro Paese. Ecco i risultati di questa inedita indagine.

L’indagine sulla shopping experience

Il 32% delle donne e il 17% degli uomini si sentono insicuri del proprio corpo, soprattutto quando devono acquistare vestiti. Durante la shopping experience, si riscontrano ancora molte fragilità, che influenzano in modo significativo gli acquisti. Sia per le donne sia per gli uomini, la pancia è in cima alla lista tra le insicurezze che emergono durante questa esperienza (rispettivamente il 47% e il 48%). Questo disagio influisce particolarmente nella tipologia dei capi che acquistano. Più della metà delle donne cerca di conseguenza di non comprare i capi che evidenziano questa parte del corpo (54%) e il 62% degli uomini invece ha dichiarato di evitare vestiti attillati.

Acquistare abiti più stretti rispetto alla propria taglia

Dall’indagine Stileo emerge anche che nel nostro Paese, il 42% degli uomini e il 45% delle donne spesso acquistano abiti più piccoli rispetto alla propria taglia, con l’obiettivo di dimagrire per poi poterli indossare in un secondo momento. Si tratta in realtà di traguardi difficili da raggiungere, in quanto la maggioranza degli intervistati ha ammesso di non aver mai sfoggiato i capi nuovi.

I consigli di stile

Per ridurre questo tipo di insicurezze nei consumatori, hanno un ruolo fondamentale i brand di moda. Dalla creazione di collezioni più ampie per diversi tipi di corpo alla collaborazione con modelle, influencer e celebrità che rappresentano diversi tipi di consumatori, la direzione è quella giusta ma c’è ancora tanta strada da fare. L’analisi testimonia che il 41% delle donne e il 30% degli uomini apprezzerebbero se i brand di moda fornissero anche consigli di stile su come vestirsi in base alla propria body shape.