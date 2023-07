Sigarette, se le star di Hollywood riprendono a fumare

D a oggetto bandito per anni, le sigarette stanno tornando alla ribalta grazie alle nuove dive della Generazione Z, da Lily-Rose Depp a Jenna Ortega paparazzate mentre fumano

Le sigarette ormai sembravano non andare più di moda. Ora invece sembrano tornare alla ribalta con le nuove dive della Generazione Z.

Dai tappetini yoga alle sigarette

Per anni, le star di Hollywood hanno cercato di farsi immortalare dai fotografi in atteggiamenti attenti alla salute. Con concentrati di frutta tra le mani, tappetini yoga o sfoggiando outfit sportivi, l’idea che volevano dare era il loro stile di vita sano. Non che molte di loro abbiano mai smesso di fumare, ma hanno fatto di tutto per nasconderlo. Per decenni, ha raccontato Giles Harrison, paparazzo di lunga data e fondatore del London Entertainment Group al Guardian, le star hanno evitato l’associazione. E lo hanno pregato di cancellare le foto mentre fumano. “Dicono: ‘Usa quello che vuoi, tranne quello'”.

Lily-Rose Depp e il fumo

I nuovi nomi del firmamento del cinema invece questa attenzione sembrano non averla. Sono stati paparazzati con l’oggetto a lungo tempo bandito, la sigaretta, quasi come se ora fumare fosse sexy. Lily-Rose Depp per esempio alla premiere della serie “The Idol” a Cannes, ha salutato i fotografi con uno Chanel vintage indosso e una sigaretta tra le mani. “Quella foto è così chiaramente messa in scena”, ha commentato lo scrittore Brock Colyar. “Non importa quanto possa sembrare casual, sapeva che sarebbe stata fotografata e il fumo è una decisione consapevole. Ha un aspetto favoloso, sfortunatamente”. C’è chi attribuisce questa scelta a un tributo al suo personaggio nella serie, Jocelyn, aspirante stella del pop e accanita fumatrice. In realtà anche l’attrice figlia d’arte lo è, visto che era già stata beccata a fumare fuori da un fast-food a 17 anni.

Jenna Ortega beccata con la sigaretta

Anche Jenna Ortega ha solo 20 anni ma è stata fotografata con la sigaretta. Le immagini hanno fatto il giro dei social insieme alle critiche e sono arrivate anche alla mamma di “Mercoledì”, Natalie Ortega. La donna non ha gradito molto e ha sgridato indirettamente la figlia pubblicando dei meme antifumo nelle storie su Instagram.

Anche Aiden Shaw cede al fumo?

E della nuova aria che tira, un degno rappresentante potrebbe essere Aiden Shaw. L’ex fidanzato antifumo di Carrie Bradshaw nella serie “Sex and the City”, secondo le ultime indiscrezioni, farà qualche boccata di sigaretta nella seconda stagione di “And Just like That”.

“Le cose sono più sporche”

“C’è qualcosa nell’aria, tre anni dopo la pandemia: le cose sono più sporche, spigolose, squallide”, spiega Colyar. Il New York Times ha riferito che le vendite di sigarette sono aumentate per la prima volta in 20 anni nel 2020. Il fumo resta la prima causa di morte prevenibile negli Stati Uniti.

I dati sul fumo in Italia

Secondo gli ultimi dati ISS-Doxa, cala il numero complessivo di fumatori in Italia, ma aumenta il numero di sigarette fumate. L’allarme è soprattutto per gli adolescenti: più di un terzo degli studenti tra 14 e 17 anni che assumono nicotina utilizza uno dei prodotti disponibili sul mercato e l’uso è più diffuso tra le ragazze. In Italia si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco oltre 93.000 morti ogni anno.