Altro che Sottosopra. La serie Netflix Sranger Things, a pochi giorni dalla messa in onda della nuova (e conclusiva) stagione, viene travolta da uno scandalo che sembra creato da Vecna stesso. Millie Bobby Brown, riporta la stampa britannica, ha presentato una lunga denuncia contro il co-protagonista David Harbour di prepotenze e comportamenti vessatori e umilianti sul set. Secondo una fonte ci sarebbero «pagine e pagine dettagliate di accuse».

Le accuse di Millie Bobby Brown

«Millie Bobby Brown ha presentato una denuncia per molestie e bullismo prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione», ha rivelato al Daily Mail una fonte. Sul set di Stranger Things, l’attrice avrebbe preteso di avere con sé un rappresentante legale per tutto il periodo di lavorazione. Pare che le verifiche siano andate avanti per mesi e che David Harbour sia stato sottoposto a un’indagine interna, il cui esito è sconosciuto. Lo stesso giornale specifica che nessuna delle denunce era di natura sessuale.

Il ruolo di Millie Bobby Brown e David Harbour in Stranger Things

In Stranger Things, Millie Bobby Brown interpreta Undici, una ragazza con poteri telecinetici fuggita da un laboratorio segreto, al centro delle vicende che legano il mondo reale al Sottosopra. David Harbour è Jim Hopper, il capo della polizia di Hawkins, che diventa una figura paterna per lei dopo averla accolta e protetta. Il loro rapporto, costruito su fiducia e affetto reciproco, è uno degli assi emotivi della serie e accompagna l’evoluzione di entrambi i personaggi nel corso delle stagioni. Per questo le accuse dell’attrice sono arrivate totalmente inaspettate, anche considerando che in passato i due hanno dimostrato grande complicità

Millie Bobby Brown e David Harbour assenti al Lucca Comics

Che ci fosse qualcosa di strano era nell’aria da qualche giorno. Negli scorsi giorni ha partecipato al Lucca Comics and Games tutto il cast di Stranger Things, fatta eccezione per Millie Bobby Brown e David Harbour. Ai fan della serie è parso strano che proprio due dei protagonisti più amati mancassero all’appello. Certo però nessuno poteva immaginare i motivi reali.

Netflix non conferma ma nemmeno smentisce

Mentre in tutto il mondo ormai si parla delle accuse di Millie Bobby Brown nei confronti di David Harbour, Netflix mantiene il silenzio. La piattaforma non ha confermato le voci, ma il fatto che non le abbia nemmeno smentite appare significativo. «Netflix non commenterà mai un’indagine interna, ma il fatto che non l’abbiano smentita dice tutto. Stranger Things ha contribuito a mettere Netflix sulla mappa. Milioni di fan in tutto il mondo aspettano con ansia il finale. Nessuno vuole che qualcosa distolga l’attenzione da quello» ha detto la fonte ai Daily Mail.

La nuova stagione di Stranger Things

A partire dal 26 novembre, inizieranno ad essere disponibili su Netflix gli episodi dell’ultima stagione di Stranger Things. Dopo i primi quattro, ne usciranno altri 3 il 25 dicembre e il gran finale il 31 dello stesso mese. Come anticipato dal trailer, tutti i protagonisti si ritroveranno a Hawkins, dove tutto è iniziato. Il conflitto finale con Vecna sarà al centro della narrazione, insieme al destino di Max e, ovviamente, di Undici. Un finale che si preannuncia epico.

