Threads, cos’è il nuovo social arrivato in Italia: tutto quello che c’è da sapere

D al 14 dicembre è attiva anche nel nostro Paese la nuova piattaforma di Meta. Ecco come funziona, quali vip lo usano e cosa si può fare

È sbarcata in Italia lo scorso 14 dicembre, ma Threads, la piattaforma di microblogging di proprietà di Meta, ha già conquistato molti personaggi famosi.

Da Chiara Ferragni a Fiorello, fino al premier Giorgia Meloni, in tanti sono già approdati sul nuovo social, che promette di scalzare X, l’ex Twitter ora di proprietà di Elon Musk. Ma che cosa è Threads? Quali sono le sue caratteristiche, quali le funzioni principali?

Che cosa è Threads

La piattaforma è stata lanciata negli Usa lo scorso 6 luglio, ma è arrivata nel vecchio continente solo da pochi giorni. La differenza rispetto a Instagram e Facebook, è che su Threads si possono condividere video della lunghezza di 5 minuti, foto, link e messaggi fino a 500 caratteri per raccontare le proprie idee, i propri pensieri e gli stati d’animo.

Essendo entrambi proprietà di Meta, ovviamente Threads e Instagram sono collegati. Infatti, i propri post sulla nuova piattaforma potranno essere condivisi anche su Instagram.

Come ci si iscrive

Iscriversi a Threads è molto facile e si possono seguire due modalità: da web, oppure da app mobile, disponibile sia su App Store che su Google Play. Si può poi scegliere se accedere con i propri dati di log-in di Instagram o creare un nuovo account totalmente anonimo, per ripartire da zero.

Nel caso in cui si opti per la prima opzione, è bene sapere che, in qualsiasi momento, si può eliminare l’account di Threads senza influire in alcun modo su quello di Instagram a cui è collegato.

Come funziona Threads

Threads è un’app molto semplice e intuitiva. Quattro le icone principali che possiamo usare: la matita permette di scrivere nuovi post, aggiungendo testo, link, foto, video o file audio.

Il cuore serve per mettere like ai post degli amici, esprimendo il proprio apprezzamento o affetto. L’icona a fumetto permette di commentare e rispondere ai post, creando una conversazione o una discussione.

Infine, l’icona di share permette di condividere i post degli amici con altre persone, usando la posta privata di Instagram o altre app di messaggistica.

Messaggi privati su Instagram

Per quanto riguarda i messaggi privati, Threads si collega direttamente a Instagram, da cui si possono anche importare le informazioni e i follower.

Addio errori di battitura

Inoltre, permette di modificare e correggere i post entro cinque minuti dalla pubblicazione, una funzione utile per chi commette spesso errori di battitura o di ortografia.

Quali sono le novità di Threads?

Threads non è solo un’app di messaggistica, ma anche un modo per esprimere la propria personalità e il proprio umore.

Lo si può fare attraverso alcune funzioni, come lo “Stato”, che permette di comunicare il proprio stato d’animo, la propria attività o la propria posizione, scegliendo tra diverse opzioni predefinite o personalizzate. Lo “stato” appare accanto al proprio nome nella schermata principale dell’app e si può cambiare in qualsiasi momento.

Si può anche attivare la funzione “Auto Status“, che aggiorna automaticamente lo stato in base alla posizione, al movimento o al livello della batteria del telefono. Questa funzione richiede il permesso di accedere alla posizione e ai dati di movimento del telefono, ma Meta garantisce che queste informazioni non verranno condivise con nessuno e che verranno eliminate dopo un breve periodo.

Come funziona la fotocamera

La fotocamera permette di scattare e inviare foto e video in modo rapido e facile. Basta aprire l’app e tenere premuto il pulsante della fotocamera per registrare un video o toccarlo una volta per scattare una foto.

Si possono anche aggiungere effetti, adesivi, testi e filtri alle immagini, proprio come su Instagram. Inoltre, si può personalizzare il pulsante della fotocamera con le icone delle amiche preferite, per inviare loro le foto e i video con un solo tocco.

Su Threads ci sono anche le Storie

Le Storie servono per condividere foto e video che scompaiono dopo 24 ore, proprio come su Instagram. La differenza è che le storie pubblicate su Threads sono visibili solo alle persone che fanno parte della lista “Amici stretti” di Instagram, e non a tutti i follower. Si possono anche visualizzare le storie che gli amici hanno pubblicato su Instagram, senza dover uscire dall’app.

Addio simbolo #

Infine, gli hashtag permettono di categorizzare i post in base a un tema, una frase o una parola chiave, senza usare il simbolo #. Si possono quindi creare e seguire gli hashtag che interessano, per trovare facilmente i post correlati.